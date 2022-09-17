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Вмешательство СБУ в процесс перехода общин от УПЦ к ПЦУ инициировано московскими силами, - генерал-майор Ягун

17 сентября, 2022 суббота
11:11
Общество Виктор Ягун

Вмешательство Службы безопасности Украины в процесс перехода общин от Украинской православной церкви к Православной церкви Украины инициировано московскими силами, решение принимало лицо без опыта и самостоятельно

Об этом в эфире Эспрессо заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

Он прокомментировал письмо Управления СБУ в Киеве Дарницкой райгосадминистрации письмо за подписью заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка, в котором отмечалось, что спецслужба усматривает в переходах общин от УПЦ к ПЦУ "угрозы для национальной безопасности".

"Это была самодеятельность этого лица, который вообще опыта в таком сложном вопросе и решил показать свою мощь или глупость. Направляя это письмо на руководителя Дарницкой РГА, он не надеялся, что это будет инфобомба", - сказал Ягун.

Он пояснил, что сама ПЦУ пытается не активизировать переходы из московской церкви, а работать индивидуально с каждым приходом.

"Это намеренно сделано для того, чтобы не было чрезвычайных конфликтов. Они не хотят механический переход, они хотят сознательный переход. Это письмо, скорее всего, инициировано московским силам, которые пытаются этот процесс остановить и они пытались таким образом административным давлением что-то сделать. Я думаю, что и.о руководителя СБУ принял правильное решение меньше, чем через сутки после утечки этой информации, это лицо было снято с должности. Сейчас, я думаю, проводится внутренняя проверка на предмет, кто инициировал подписание этого письма", - подытожил генерал-майор.

  • Управление СБУ в Киеве направило в адрес Дарницкой райгосадминистрации письмо за подписью Палагнюка, в котором отмечалось, что Служба безопасности видит в переходах общин от УПЦ к ПЦУ "угрозы для национальной безопасности".
  • И.о. главы СБУ Василий Малюк отстранил заместителя начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Юрия Палагнюка от занимаемой должности из-за вмешательства в процесс перехода религиозных общин от УПЦ к ПЦУ

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СБУ
война с Россией
ПЦУ
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