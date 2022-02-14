Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Влюбленные пингвины: украинские полярники ко Дню святого Валентина показали фото с весеннего периода ухаживаний птиц

Влюбленные пингвины: украинские полярники ко Дню святого Валентина показали фото с весеннего периода ухаживаний птиц

14 февраля, 2022 понедельник
19:17
Общество

В понедельник, 14 февраля, в День святого Валентина Национальный антарктический научный центр опубликовал подборку фотографий с пингвинами, у которых начинается брачный сезон

Об этом говорится в центре Facebook.

"Это Субантарктические пингвины, которые ежегодно возвращаются на "Вернадский" (украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", - ред.) весной именно на брачный сезон. Поэтому полярники постоянно наблюдают их ухаживания (это уважительные поклоны друг другу), создание семей, построение гнезд (когда они даже дерутся за камешки), откладывание яиц и, конечно, появление малышей", - говорится в сообщении.



Полярники сообщают, что эти пингвины – однолюбы, и обычно создают пару на всю жизнь







Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Наука
Читайте также:
13 февраля, 2022 воскресенье
Олигархи бегут чартерами из Украины. Рабинович говорит, что с 24:00 нардепов не будут выпускать
13 февраля, 2022 воскресенье
48 часов прошло, разъяснений от РФ нет. Мы переходим к следующему шагу, - Кулеба
Зеленський
12 февраля, 2022 суббота
Понимаем, что риски есть: Зеленский прокомментировал информацию о вторжении РФ в ближайшие дни
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.22
    Покупка 28.22
    Продажа 28.86
  • EUR
    Покупка 31.97
    Продажа 32.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
14 февраля
20:15
Зеленский
"Вернитесь к своим людям, благодаря которым получили свои заводы и состояние": Зеленский призвал олигархов вернуться в Украину на фоне возможного вторжения РФ
20:04
Зеленский
"Мы не посягаем на чужое, но и своего не отдадим": Зеленский обратился к украинцам на фоне угрозы нового вторжения РФ
20:01
Инфографика
Олимпиада-2022: Расписание 11-го дня зимних Игр в Пекине
19:43
Зеленский
Зеленский объявил 16 февраля Днем единения
19:33
Михаил Саакашвили
Саакашвили ограничили право на свидания в тюрьме: встречи с семьей возможны только раз в месяц
19:22
Эксклюзив
Роман Соха
Украинское общество успокоится, когда ему скажут, что делать в случае полномасштабного вторжения в РФ, - нардеп Соха
19:20
Россия остается крупным торговым партнером, но объемы торговли значительно меньше – эксперт
19:00
Инфографика
Олимпиада-2022: За кого украинцам болеть 15 февраля
18:58
Алина Паш
Победительницу нацотбора на Евровидение-2022 Алину Паш дисквалифицируют, если она въехала в оккупированный Крым не из Украины, - Общественное
18:54
Не увидел пешеходов из-за встречной маршрутки: в Киеве внедорожник сбил двух девушек на "зебре"
18:45
Эксклюзив
Полномасштабного наступления России на Украину не будет на 99%, – экс-посол Чалый
18:42
Алексей Данилов
Данилов: Украина не видит предпосылок для полномасштабного вторжения РФ 16 или 17 февраля
18:40
SkyUp возобновляет продажу билетов на все рейсы
18:36
Верховная Рада
На сегодняшний день 23 народных депутата находятся за пределами Украины, - СНБО
18:29
Алексей Данилов
"Мы можем изменить мнение Москвы?": Данилов заявил, что Украина будет реагировать на действия Кремля по поводу возможного признания "Л/ДНР"
18:16
Алексей Данилов
Украина пока не будет закрывать небо на фоне угрозы РФ, некоторые компании только перестраховываются, - Данилов
18:04
Johnson & Johnson
Литва предоставила Украине более 200 тысяч доз вакцин Johnson & Johnson
17:49
Суд арестовал пять иностранных судов за незаконные заходы в оккупированный Крым
17:37
Всемирный банк
Всемирный банк временно вывозит персонал из Украины из-за напряжения на границе с РФ, - Reuters
17:37
Полиция Украины перешла на усиленный режим работы из-за угрозы со стороны РФ
17:36
ООС ВСУ
В зоне ООС оккупанты ранили украинского военного
17:25
Украина флаг
Угроза нового вторжения РФ: на этой неделе Украину посетят главы МИД Италии, Британии и маршалок Сейма Польши
17:22
Зеленский
"Гражданин не тот, у кого паспорт, а кто сегодня в Украине": Зеленский дал депутатам 24 часа, чтобы вернуться из-за границы
17:18
Эксклюзив
терроборона
Если будет большая война, то Украина останется существовать, а вот украинская олигархия – нет, – политконсультант Божко о выезде олигархов за границу на фоне угрозы со стороны РФ
17:11
Олаф Шольц
Шольц: Вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня и странно, почему Россия подчеркивает это
17:04
Минреинтеграции запустило бесплатные автобусы от КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" до админграницы с оккупированным Крымом
17:03
УЕФА отказался переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
16:56
Зеленский
Мы должны двигаться по избранному пути. А куда этот путь доведет – посмотрим, – Зеленский отреагировал на заявление Пристайко о членстве в НАТО
16:52
Стрелял из рогатки: в Киеве задержали мужчину, повредившего окна Офиса президента
16:51
Олаф Шольц
Дальнейшая военная агрессия России против Украины повлечет за собой серьезные политические и экономические санкции, - Шольц
16:40
Олимпиада-2022: Как выглядит медальный зачет после 10-го дня Игр в Пекине
16:32
Олаф Шольц
Украина представит законопроекты относительно "особого статуса" ОРДЛО и местных выборов, - Шольц
16:25
Олаф Шольц Зеленский
Шольц анонсировал выделение новых кредитов для Украины, один из них - на €150 млн.
16:20
Зеленский
Зеленский надеется, что вскоре удастся договориться о саммите лидеров Нормандского формата
16:10
Зеленский
Эскалация вокруг украинских границ является беспрецедентным вызовом для мира, поэтому безопасность Украины - это и безопасность Европы, - Зеленский
16:07
путин
"Бесконечное и очень опасное": Путин о вступлении Украины в НАТО и расширении Альянса на восток
16:06
Порошенко
Порошенко призвал создать в парламенте антикризисный штаб в формате Временной специальной комиссии
16:03
МАУ
МАУ отправляет некоторые самолеты на хранение в аэропорты Европы на фоне угрозы РФ
16:02
Руслан Стефанчук
В ответ на шаги Госдумы РФ по признанию "Л/ДНР": Рада начала готовить постановление о территориальной целостности Украины
15:59
Владислав Трубицын
НАБУ опубликовало видео переговоров участников в деле о получении взятки нардепом-"слугой" Трубицыным
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV