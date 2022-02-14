Влюбленные пингвины: украинские полярники ко Дню святого Валентина показали фото с весеннего периода ухаживаний птиц
В понедельник, 14 февраля, в День святого Валентина Национальный антарктический научный центр опубликовал подборку фотографий с пингвинами, у которых начинается брачный сезон
Об этом говорится в центре Facebook.
"Это Субантарктические пингвины, которые ежегодно возвращаются на "Вернадский" (украинская антарктическая станция "Академик Вернадский", - ред.) весной именно на брачный сезон. Поэтому полярники постоянно наблюдают их ухаживания (это уважительные поклоны друг другу), создание семей, построение гнезд (когда они даже дерутся за камешки), откладывание яиц и, конечно, появление малышей", - говорится в сообщении.
Полярники сообщают, что эти пингвины – однолюбы, и обычно создают пару на всю жизнь
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