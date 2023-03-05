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Война с Россией: хроника
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OPINION

Вляпаться в историю

Игорь Гулик
5 мартa, 2023 воскресенье
20:02
Мнение

Все это было, и не раз, и не дважды…

Помню, как когда-то, в моем далеком детстве, по школам ходили завешанные погремушками "ветераны Великой Атечественной…", которым на время той самой войны не исполнилось и десяти лет. Еще, правда, сохранились более "легендарные легенды" - те, кто "Ленина видел", носил с ним бревно на коммунистическом субботнике. Они по школам не ходили, наверное, из-за возраста и старческой деменции (еще ляпнут чего лишнего!), зато периодически, к какой-то годовщине, становились героями публикаций компартпрессы. Тогда не было соцсетей, поэтому "исторические фигуры" вынуждены были прокладывать себе путь к славе или собственными ножками, или посредством особо доверенных журналистов…

Потом история, эта привередливая дама, повернула в противоположную сторону. И уже при независимой Украине мы увидели толпы ряженых "упивцев", которые выглядели что-то слишком молодыми. Мой отец, тогда еще живой, тихонько посмеивался, смакуя сигаретой: "Они же еще под стол ходили…". А настоящие "лесные братья" возмущались, ссорились между собой, искали "стукачей"…

Однако и противоположный лагерь не просто сдавал бастионы сомнительной славы. Теперь устами своих отпрысков. Кто помнит Вадима Колесниченко, 1958 года рождения, из Партии регионов, отец которого, мол, "дважды горел в танке в Беларуси"? Комический персонаж, конечно…

Каждая власть (советская и постсоветская тоже) стремится переписать историю на свой манер, вытереть с нее "нежелательные" эпизоды, подретушировать лики "героев", перестроить их ряды. При этом наивно надеясь, что именно ее, власти, версия, станет канонической

Как-то так получается, что каждая власть (советская и постсоветская тоже) стремится переписать историю на свой манер, вытереть с нее "нежелательные" эпизоды, подретушировать лики "героев", перестроить их строй. При этом наивно надеясь, что именно ее, власти, версия станет канонической. Но история, — не только привередливая, но и скрупулезная дама, — она все видит и фиксирует, и мелкое шулерство тоже. Чтобы потом вынести свой вердикт.

Он может быть разным: в зависимости от стиля фиксаторов, научных подходов, личных предпочтений. Кто-то, как Норман Дэйвис или Тимоти Снайдер, рисуют исторические полотна "широкими мазками", глобально масштабируя события, их детерминизм, контексты и фон. Кто-то сосредотачивается на локальных аспектах, наполняя прошлое "живыми" актерами, очеловечивая его, детализируя и тем самым создавая ощущение причастности современников.

Откровенно говоря, я думал, что нынешняя война будет побуждать к другим подходам, что ее действующие лица — вот они, во плоти и крови. Но, выяснилось, нет. Ничего не изменилось под солнцем. Напротив, типичные для совка манипуляции стали настолько масштабными и грубыми, что нельзя надеяться на объективность или хотя бы беспристрастное восприятие тех или иных действующих лиц.

Кто сегодня вспомнит умирающего в муках сержанта Ярослава Журавля, оставленного своими же? Или Виталия Скакуна, сапера, взорвавшего вместе с собой мост на Херсонщине, чтобы остановить продвижение врага? Да, дали правительственные награды, и забыли

Кто сегодня вспомнит умирающего в муках сержанта Ярослава Журавля, оставленного своими же? Или Виталия Скакуна, сапера, взорвавшего вместе с собой мост на Херсонщине, чтобы остановить продвижение врага? Да, дали правительственные награды, и забыли.

Зато "подвиги" депутатки Безуглой, которая не понятно зачем высиживала в блиндажах, ее коллеги Евгения Шевченко, "закамуфлированного" в Раде, или, как сейчас – новейшей разведчицы Ксюши Манекен, — становятся краеугольными камнями "новой истории" Украины. Истории, в которой "сталинградом" станут "бои за правительственный квартал", постная "мивина", в которой не будет предвоенных "шашлыков" и попойок в Буковеле, разминированного Чонгара и "почему мы до сих пор не в НАТО?". Истории, которая будет безапелляционно утверждать, что первым президентом Украины, побывавшим на аудиенции у британского монарха, был Владимир Александрович Зеленский, и вообще, вся отечественная история начинается с 2019-го…

Пожалуй, для того чтобы облегчить эту задачу для будущих летописцев, а также для того, чтобы разгрузить мозги школьников от лишнего архаического "балласта", министерство образования и науки Шкарлета держит, как последний рубеж, отмену обязательности предмета истории для национального мультипредметного теста

Пожалуй, для того чтобы облегчить эту задачу для будущих летописцев, а также для того, чтобы разгрузить мозги школьрников от лишнего архаического "балласта", министерство образования и науки Шкарлета держит, как последний рубеж, отмену обязательности предмета истории для национального мультипредметного теста. Ибо, как я уже писал когда-то, зачем история для "кухаркиных детей"? К тому же "некачественных", по версии еще одной "новаторки" из "Слуг" Галины Третьяковой. Конфуз по этому поводу можно полностью исправить, считает Третьякова, введя в праздничном украинском календаре "день цветения вишни" в июне (?!). А что если приживется, вляпается в историю?

Все это было, мальчишки и девченки. Было… И если уж вам так хочется подправить или переписать историю, то не стоит играть в песочные пасочки. Если Зеленский будет встречаться, как он того очень желает, с товарищем Си Цзиньпинем, пусть поинтересуется опытом "культурной революции". Вот масштаб! Куда там эскортницам в роли Мата Хари…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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