"Вложив миллион долларов, государство может получить продукт, который поражает технику на десятки миллионов долларов", - Мария Берлинская

Об этом Мария Берлинская рассказала в программе "Война и волонтеры" журналистки Эспрессо.

"У нас есть неплохая инженерная мысль, у нас была в свое время легендарная ракетостроительная, авиационная и инженерная школы, - говорит Мария Берлинская. - К сожалению, многое было разрушено в то время. В то же время люди наши умные, они умеют быстро и качественно выдавать продукт. Вопрос в том, что им надо из чего-то делать. Фактически, чтобы запустить отрасль, надо две вещи. Первое - сделать дерегуляцию и снять все препятствия, которые могут быть и дать возможность, чтобы таможня потоком пропускала все, что нужно для инженеров Вторая вещь - дать стартовые средства.Говорим в цифрах.В 2015 году я предлагала такую модель.Берем 100 производителей.Это могут быть ребята в гаражах, как когда-то Стив Джобс, которые сидят и делают свои изобретения. Даем для них стартовые средства от государства по 10 тысяч долларов.В результате это миллион долларов.Даже, если на выходе из всех стартапов классный продукт сможет обеспечить только один производитель, то государство, вложив один миллион долларов, получит продукт, который будет поражать российскую технику. на десятки, а то и сотни миллионов долларов. Потому что один российский танк может стоить 2-3 миллиона долларов. Это идеальная инвестиция с точки зрения экономики и бизнеса. Даже если один ударный дрон поразит, к примеру, российский танк, который стоит 2-3 миллиона долларов - это уже выгодно. И мы даже не считаем, сколько этот танк может принести вреда людям, сколько танк убьет людей, сколько танк разрушит инфраструктуры. Один танк, работая целый день, может уничтожить всю деревню. Нужно мыслить на несколько шагов вперед стратегически.