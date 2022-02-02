Вложили много денег, но теперь мы разочарованы, - президент "Барселоны" открыто раскритиковал чемпиона мира, которого гонят из клуба
Президент испанской "Барселоны" Жоан Лапорта отрицательно высказался о французском вингере Усмане Дембеле
Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Лапорта отметил, что он хорошо относился к Дембеле, но теперь разочарован.
"Дембеле не раз попадал в не самые красивые ситуации. Ему было сложно адаптироваться из-за большого количества травм. В него вложили много денег, поэтому мы надеялись, что он проведет в "Барсе" много лет. Все мы разочарованы. Мы с пониманием относимся к травмам Усмана. Мы поняли его аргументы, и клуб хотел провести межу и через продление контракта показать, что ценит его талант. Это разочарование. Я относился к нему очень хорошо, как и тренер. У него отличный уровень, но мы почти не насладились этим или насладились, но немного. Причина - травмы", - сказал президент "Барселоны" Жоан Лапорта.
В Барселоне не хотят еще несколько месяцев платить зарплату Дембеле, ведь он собирается уйти в июле бесплатно. В январе француз отказался переходить в другой клуб, трансферное окно закрылось. Теперь "Барсе" остается лишь один вариант, чтобы избавиться от футболиста, - расторгнуть контракт.
В нынешнем сезоне Усман Дембеле сыграл за "Барселону" 11 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Контракт француза с каталонцами рассчитан до июня 2022 года.
24-летний вингер перешел в "Барселону" в 2017 году из дортмундской "Боруссии" за 140 млн евро и сейчас является самым дорогим трансфером испанского клуба.
- 17 января сообщалось, что в "Барселоне" не будут давать игровую практику Усману Дембеле, если он не подпишет новый контракт с клубом.
- 20 января "Барселона" выставила Дембеле на трансфер.
- 20 января сообщалось, что "Ман Юнайтед" может бесплатно подписать Усмана Дембеле.
- После этого французский полузащитник Усман Дембеле сделал откровенное эмоциональное заявление по поводу своей ситуации в "Барселоне".
- 25 января стало известно, что вингер Усман Дембеле намерен завершить конфликтную ситуацию, возникшую между ним и "Барселоной" из-за отказа продлить контракт.
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