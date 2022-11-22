Влиятельные фракции Европарламента выступают против размораживания средств ЕС для Венгрии
Некоторые депутаты Европарламента предостерегли Еврокомиссию от разблокирования миллиардов евро для Венгрии, заявив, что премьер-министр Виктор Орбан нарушает демократические нормы
Об этом сообщило агентство Reuters.
Ожидается, что на следующей неделе Европейская комиссия одобрит выделение Венгрии средств на сумму до десятой части ориентировочного ВВП страны в 2022 году после того, как Будапешт предпримет шаги по борьбе с коррупцией и гарантии независимости судебной системы.
Депутаты, представляющие фракцию социалистов и демократов в Европейском парламенте, а также представители либеральной партии Renew и "Зеленые" заявили, что последние изменения, проведенные правительством Орбана, не достаточны для обеспечения здоровой демократии в Венгрии.
"Правительство Венгрии не соблюдает верховенство права. Правильное решение – одобрить замораживание средств", - сказал Эйдер Гардиасабаль Рубиал, социал-демократ из Испании.
"Деньги должны быть заморожены раз и навсегда, это единственный язык, который понимает Орбан", - сказал Даниэль Фрейнд, немецкий зеленый и бывший активист Transparency International.
- Напомним, 17 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил , что Венгрия договорилась с подсанкционным Ираном о начале сотрудничества в области экономики.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 18 ноября, снова выступил против плана Европейской комиссии по предоставлению Украине помощи в размере 18 миллиардов евро на 2023 год и предложил альтернативу в виде двусторонних соглашений
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