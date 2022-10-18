Об этом пишет одно из центральных СМИ в Израиле "Y-net" со ссылкой на сообщении ассоциации "Израильские друзья Украины".

Татьяна Навка, бывшая олимпийская чемпионка по фигурному катанию и жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, прибыла в частный отпуск в Израиль и провела последние несколько дней в отеле Kempinski в Тель-Авиве.

Навка, а также ее муж, главный пропагандист российского режима, находятся под международными санкциями США, Европейского Союза, Канады, Австралии и Японии, которые считают ее и ее мужа ответственными за совершенные действия России в Украине. Санкции были введены против них в марте через несколько дней после российского вторжения в Украину.

"Как это может быть, что укрывающиеся от войны беженцы из Украины до сих пор сталкиваются со многими трудностями при въезде в Израиль, а в то же время жена пресс-секретаря Путина остается в Израиле без проблем", - рассказала основательница объединения "Израильские друзья Украины" Анна Зарова.

Она настаивает на том, что позиция Израиля в отношении России должна измениться.

"С одной стороны, Израиль до сих пор усложняет въезд бегущим от войны беженцам из Украины, а с другой стороны, позволяет соратникам Путина, находящимся под жесткими санкциями по всему миру, включая запрет на въезд, оставаться в Израиле, загорать на море и наслаждаться жизнью. В то же время Украина и ее граждане подвергаются мощной бомбардировке. Это абсурд и слабая позиция нашего правительства".

Напомним, 16 октября министра по делам диаспоры Израиля Нахмана Шая заявил, что пора начать поставки оружия Украине – в том числе в ответ на использование Россией иранских беспилотников.

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