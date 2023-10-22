Влияние ядерного шантажа Путина гораздо меньше, чем он рассчитывает, - представитель ГУР Юсов

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью журналисту Эспрессо Егору Чечеринде.

"Угрозы по использованию ядерного оружия, мы уже много раз это слышали и ничего нового здесь нет. Поскольку Путин давно перегнул палку с ядерным шантажом, его влияние гораздо меньше, чем он рассчитывает", - сказал он.

По словам представителя ГУР, у Украины нет оснований переживать по использованию Россией ядерного оружия: "Вся номенклатура вооружения, которую государство-террорист РФ и его нацистское правительство могли использовать, уже использована".

В то же время Юсов подчеркнул, что ядерное оружие является элементом сдерживания от внешних угроз, а не частью применения.

"Попытки России и ее безумных диктаторов превратить оружие сдерживания в какую-то реальную угрозу... Конечно, мир просто так за этим наблюдать не будет, но и вестись на столь дешевый пропагандистский шантаж и игру тоже не будет, я убежден", - добавил Юсов.