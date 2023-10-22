Влияние ядерного шантажа Путина гораздо меньше, чем он рассчитывает, - представитель ГУР Юсов
Угрозы президента России Владимира Путина относительно использования ядерного оружия оказывают гораздо меньшее влияние на Украину и западные страны, чем считает он сам
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью журналисту Эспрессо Егору Чечеринде.
"Угрозы по использованию ядерного оружия, мы уже много раз это слышали и ничего нового здесь нет. Поскольку Путин давно перегнул палку с ядерным шантажом, его влияние гораздо меньше, чем он рассчитывает", - сказал он.
По словам представителя ГУР, у Украины нет оснований переживать по использованию Россией ядерного оружия: "Вся номенклатура вооружения, которую государство-террорист РФ и его нацистское правительство могли использовать, уже использована".
В то же время Юсов подчеркнул, что ядерное оружие является элементом сдерживания от внешних угроз, а не частью применения.
"Попытки России и ее безумных диктаторов превратить оружие сдерживания в какую-то реальную угрозу... Конечно, мир просто так за этим наблюдать не будет, но и вестись на столь дешевый пропагандистский шантаж и игру тоже не будет, я убежден", - добавил Юсов.
- В пятницу, 1 сентября, российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" якобы был поставлен на боевое дежурство. Комплекс стреляет межконтинентальной ракетой, способной нести ядерный заряд.
- 7 сентября экспосол США при НАТО Курт Волкер заявил, что если Россия использует ядерное оружие в Украине, ответ Запада не обязательно будет ядерным .
- Кроме этого, недавно в госдуме РФ заявили , что на ближайшем заседании будет обсуждаться вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний ООН. Госдеп США назвал шаги РФ "угрозой глобального норматива".
- В то же время, 17 октября депутат госдумы РФ Андрей Гурулев от партии "Единая Россия" призвал россиян готовиться к ядерной войне.
- В тот же день Россия отменила ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Власти объясняют это как меру безопасности своей страны.
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