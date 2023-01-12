Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио".

Он отметил, что в будущем большинство из этих 14 млн будет нуждаться в психологической поддержке.

"Прежде всего, что мы хотели бы, чтобы люди не искали психологов. Ведь не всегда их можно найти в населенном пункте, где они проживают. Не искали бы, а имели доступ к психологической поддержке. Ее можно будет получить через команду семейного врача", - сказал Ляшко.

В Минздраве уже запустили программу обучения для семейных врачей по стандарту Всемирной организации здравоохранения. Курс, по словам Ляшко, четко описывает все проблемы психологического состояния, на которые стоит и на которые может обратить внимание семейный врач.

Также глава Минздрава рекомендовал не заниматься самолечением и назначать себе самостоятельно лекарственные средства. Он отметил, что только в определенных случаях исключительно квалифицированный специалист-психиатр может назначить пациенту лекарственное средство, которое можно купить в аптеке или через программу "Доступные лекарства",

"В каждом состоянии сначала должны быть пройдены все этапы диагностики, выявлена проблема, следует попытаться решить ее без медикаментозного лечения", - подчеркнул Ляшко.

28 октября 2022 стало известно, что с начала полномасштабного вторжения России 650 тысяч украинцев обратились за помощью к психологам и психиатрам.