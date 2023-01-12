Влияние войны на свое психоэмоциональное состояние испытывают около 14 миллионов украинцев, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что сейчас около 14 млн украинцев испытывают влияние полномасштабной войны на свое психоэмоциональное состояние
Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио".
Он отметил, что в будущем большинство из этих 14 млн будет нуждаться в психологической поддержке.
"Прежде всего, что мы хотели бы, чтобы люди не искали психологов. Ведь не всегда их можно найти в населенном пункте, где они проживают. Не искали бы, а имели доступ к психологической поддержке. Ее можно будет получить через команду семейного врача", - сказал Ляшко.
В Минздраве уже запустили программу обучения для семейных врачей по стандарту Всемирной организации здравоохранения. Курс, по словам Ляшко, четко описывает все проблемы психологического состояния, на которые стоит и на которые может обратить внимание семейный врач.
Также глава Минздрава рекомендовал не заниматься самолечением и назначать себе самостоятельно лекарственные средства. Он отметил, что только в определенных случаях исключительно квалифицированный специалист-психиатр может назначить пациенту лекарственное средство, которое можно купить в аптеке или через программу "Доступные лекарства",
"В каждом состоянии сначала должны быть пройдены все этапы диагностики, выявлена проблема, следует попытаться решить ее без медикаментозного лечения", - подчеркнул Ляшко.
- 28 октября 2022 стало известно, что с начала полномасштабного вторжения России 650 тысяч украинцев обратились за помощью к психологам и психиатрам.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.99
Покупка 39.99Продажа 40.7
-
EUR
Покупка 41.81Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное