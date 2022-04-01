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Влияние санкций: британская "дочка" российского Сбербанка объявила о банкротстве

1 апреля, 2022 пятница
19:23
Экономика

Британский суд дал согласие дочерней компании российского Сбербанка на установление временной администрации в банке

Об этом сообщает Bloomberg.

Директора Sberbank CIB UK Ltd подают заявление на временную администрацию. Это означает фактическую неплатежеспособность финучреждения.

Такой шаг предполагает, что временный администратор будет обеспечивать вывод банка с рынка с минимальным для него ущербом.

По словам адвоката "дочки" Сбербанка в Лондоне, причина такого решения - "трудности, связанные с санкциями".

Хотя подразделение не подпадает под санкции, это все равно "проблема", указал адвокат. Несмотря на то что британское подразделение Сбербанка не попало под санкции, его материнской компании запрещено производить клиринговые платежи через Британию и она отключена от финансовой системы США.

Напомним, стоимость листа А4 в России превысила стоимость одной акции Сбербанка.

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санкции
война с Россией
Великобритания
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