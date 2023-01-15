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Влияние русофильской позиции болгарского президента и трансляции передач из РФ. "Голос Украины" объяснил, почему в Болгарии поддерживают Россию

15 января, 2023 воскресенье
17:32
война с Россией

Во время предвыборных дебатов с ректором Софийского университета Анастасом Герджиковым в 2021 году действующий президент Болгарии Румен Радев убеждал избирателей, что "Крым - это Россия"

Об этом напоминает парламентская газета "Голос Украины" в статье, посвященной отношению болгар к российскому вторжению в Украину.

Издание отмечает, что это утверждение хоть и повлекло за собой политический скандал в Болгарии, однако не помешало Радеву выиграть выборы, хотя МИД был вынужден извиняться перед Киевом за эту фразу президента.

При этом после 24 февраля 2022 года Радев начал вести себя осторожнее и больше не позволял себе подобных публичных высказываний, которые ставили бы под сомнение суверенитет Украины. Однако отмечается, что в прошлом году, назначая очередное служебное правительство, он предупреждал министров, чтобы те держались подальше от "конфликта в Украине", потому что это повредит Болгарии.

"Его позицию полностью разделяют две парламентские партии - откровенно пророссийское "Возрождение" и издавна пресмыкающаяся перед Москвой Болгарская социалистическая партия (БСП). Их лидеры с парламентской трибуны требуют прекратить любую помощь Украине и категорически выступают против предоставления Киеву даже устаревшего вооружения" , – говорится в статье.

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В частности, отмечается, что глава БСП Корнелия Нинова пытается убедить болгар, что после прекращения поставок оружия в Украину там "установится мир", а подконтрольные БСП СМИ также навязывают своим читателям это мнение.

Также отмечается, что официальные власти сквозь пальцы смотрят на то, что некоторые кабельные операторы до сих пор транслируют передачи российского первого канала, на котором кремлевские пропагандисты оправдывают войну и рассказывают об "успехах российских захватчиков".

"Скажите, пожалуйста, какое мнение может сложиться у рядового обывателя, которому телеканал, рассказывая о праздновании Рождества в России и Украине, сначала показывает литургию из московского храма, затем Путина, где-то в одиночестве стоящего со свечой, и на этом фоне диктор читает текст, что главный поп России Кирилл предложил на время празднования перемирие на фронте и президент поддержал его?", - подчеркивает "Голос Украины".

Добавляется также, что ни слова об отношении украинской стороны к "перемирию" сказано не было. Однако затем, были показаны разрушенные дома в Украине и прочитан текст, что обстрелы продолжались и "на большой христианский праздник".

"У болгар, далеких от политики, складывается четкое убеждение, что именно Украина против перемирия и продолжает стрелять, потому что никто не говорит им истину: украинская армия воюет на своей земле против нашествия кафиров, а пауза захватчикам нужна для перегруппировки сил и получения новых запасов снарядов", - резюмирует "Голос Украины".

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