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Влияние погодных условий на вражеские беспилотники исключать не стоит, - военный эксперт Киричевский

20 октября, 2022 четверг
18:27
война с Россией

Иван Киричевский, военный эксперт, считает, что "воздушные мопеды" начнут менее активно летать с началом зимы из-за высокой вероятности обледенения маленького и легкого корпуса дрона

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Если говорить о влиянии погодных условий на беспилотные летальные аппараты, то, я предполагаю, что из-за маленького и легкого корпуса, не следует исключать их обледенение, которое уже может начинаться в ноябре или декабре, когда пойдет первый снег и мокрый снег с дождем. Потому что у нас обычные боевые и гражданские самолеты тоже страдают от зимней погоды, поэтому требуют соответствующей обработки.А вот станут ли россияне обрабатывать необходимыми реагентами свои беспилотники, то вопрос открыт, и будем за этим следить. С одной стороны, можно ожидать, что эти "воздушные мопеды" менее активно начнут летать с началом зимы, а с другой стороны, не будем исключать, что противник найдет какой-нибудь антидот к этому", - объяснил военный эксперт.

Иван Киричевский заметил относительно сбивания вражеских беспилотников, что сейчас получается хорошая статистика на уровне 80% уничтоженных всех дронов, которые пытаются прорываться через наше ПВО.

"Практика уже показала: чтобы обнаружить дрон в ночном небе, достаточно иметь автомат тепловизорным прицелом, то есть проблема, как их обнаружить, снимается. А вот как поразить, то есть у нас зенитные пулеметы, зенитные советские пушки ЗУ-23-2 или даже зенитные танки "Gepard". Более того, нам поляки преподнесли существенный подарок, который помог увеличить количество сбитых дронов. Возможно, это были модернизированные комплексы Оса-АКМ или, по некоторым утверждениям, это могли быть комплексы С-125 на советских зенитных ракетах, которые уже оснащены западной электроникой", – прокомментировал Киричевски .

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