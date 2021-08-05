Влияли на местную власть при содействии должностных лиц горсовета: СБУ разоблачила мощную группу рэкетиров с правоохранителями в составе

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, в результате масштабной спецоперации на Харьковщине СБУ ликвидировала мощную преступную группировку, в состав которого входило около 50 человек, среди которых действующие правоохранители, а также мужчины с опытом боевых действий. Отмечается, что преступники занимались рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Они имели четкую структуру и совершали тяжкие преступления экономического и насильственного характера.



Отмечается, что объем прибыли рэкетиров составлял более 1 млн грн ежемесячно.



Отмечается, что преступники "облагали данью" местных предпринимателей и если те отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументированы случаи, когда участники поджигали автомобили предпринимателей, которые отказывались платить "дань".



Кроме того, добавили в пресс-службе, группировка имела влияние на представителей органов местной власти. СБУ задокументовало, что преступникам способствовали должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета.



В ходе обысков правоохранители изъяли крупные суммы денег, черновые записи учета "поборов с предпринимателей", оружие, боеприпасы, а также удостоверения действующих сотрудников Национальной полиции.



В пресс-службе отметили, что пока участникам преступной группы готовится сообщение о подозрении в создании и руководстве преступным сообществом или организацией или участии в ней, а также вымогательстве и противодействию законной хозяйственной деятельности.

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