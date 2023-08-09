Влияет ли на национальную идентичность "привыкания" к маркёрам советской оккупации?
Если для нас недопустимо "переосмысление" нацистских символов, то почему для части общества возможно "переосмысление" советских тоталитарных символов?
Это памятный знак "Adolf Hitler Ring" напротив входа во Львовскую оперу, установленный немецкими оккупационными властями в 1942 году. Сверху на кубе с именем Гитлера – чаша для вечного огня, похожая на чашу на Берлинской олимпиаде 1936 года, любовно воспетой Лени Рифеншталь в фильме "Olympia".
Фото: Facebook Мирославы Барчук
У меня будет вопрос конкретно по этому памятному знаку. Но поначалу несколько общих.
Есть ли для вас разница в мере преступности коммунистического и нацистского режимов? Или один из них "меньшее зло", как повелось в Ялте-1945?
Если для нас эти режимы одинаковы в людоедности и кровавости, то следующий вопрос.
Можем ли мы говорить о "новом прочтении" нацистских символов? Или, скажем, о возвращении к старой рецепции рун, древнеримскому жесту "от сердца к солнцу" или поздравлению "Зиг хайль!"? Могут ли они иначе выглядеть в новом контексте, когда "сменилось несколько поколений", которые не помнят, не были причастны, не были ни палачами, ни жертвами… Нет?
Читайте также: Клепана мать
А что именно не дает нам "перепрочитать" нацистское наследие, "адаптировать его символы к современной культуре"?
Что не дает нам написать на вот этом красивом кубе с чашей какое-нибудь нетоксичное имя вместо имени убийцы? Наделить куб "новыми смыслами"? Признать это искусством, памятником культуры того времени?
Это невозможно из-за полного, безусловного понимания преступления Гитлера. Осуждения, криминализации нацизма как абсолютного зла, без всяких "но". Да?
Итак, если для нас недопустимо "переосмысление" нацистских символов, и если мы считаем нацизм и коммунизм одинаково преступными (и не только мы, потому что еще в 2009 году была принята Резолюция ОБСЕ и решение Европарламента о приравнении преступлений коммунизма и фашизма), то почему для части нашего общества возможно "переосмысление" (перепрочтение, присвоение) советских тоталитарных символов? Или "забывание" о них? В чем причина?
Читайте также: Украинцев могут победить только украинцы?
Где проходит предел приемлемого для вас забывания/психологического вытеснения сущности советских символов? Имеем ли мы дело с постколониальным синдромом?
Влияло ли\влияет на национальную идентичность "привыкания" к маркёрам советской оккупации?
Нужно ли напоминание, десоветизация в каждом поколении (по примеру длительной денацификации), чтобы этого забывания не происходило?
Об авторе. Мирослава Барчук, журналистка
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.64
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.62
- Актуальное
- Важное