Это памятный знак "Adolf Hitler Ring" напротив входа во Львовскую оперу, установленный немецкими оккупационными властями в 1942 году. Сверху на кубе с именем Гитлера – чаша для вечного огня, похожая на чашу на Берлинской олимпиаде 1936 года, любовно воспетой Лени Рифеншталь в фильме "Olympia".

Фото: Facebook Мирославы Барчук

У меня будет вопрос конкретно по этому памятному знаку. Но поначалу несколько общих.

Есть ли для вас разница в мере преступности коммунистического и нацистского режимов? Или один из них "меньшее зло", как повелось в Ялте-1945?

Если для нас эти режимы одинаковы в людоедности и кровавости, то следующий вопрос.

Можем ли мы говорить о "новом прочтении" нацистских символов? Или, скажем, о возвращении к старой рецепции рун, древнеримскому жесту "от сердца к солнцу" или поздравлению "Зиг хайль!"? Могут ли они иначе выглядеть в новом контексте, когда "сменилось несколько поколений", которые не помнят, не были причастны, не были ни палачами, ни жертвами… Нет?

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А что именно не дает нам "перепрочитать" нацистское наследие, "адаптировать его символы к современной культуре"?

Что не дает нам написать на вот этом красивом кубе с чашей какое-нибудь нетоксичное имя вместо имени убийцы? Наделить куб "новыми смыслами"? Признать это искусством, памятником культуры того времени?

Это невозможно из-за полного, безусловного понимания преступления Гитлера. Осуждения, криминализации нацизма как абсолютного зла, без всяких "но". Да?

Итак, если для нас недопустимо "переосмысление" нацистских символов, и если мы считаем нацизм и коммунизм одинаково преступными (и не только мы, потому что еще в 2009 году была принята Резолюция ОБСЕ и решение Европарламента о приравнении преступлений коммунизма и фашизма), то почему для части нашего общества возможно "переосмысление" (перепрочтение, присвоение) советских тоталитарных символов? Или "забывание" о них? В чем причина?

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Где проходит предел приемлемого для вас забывания/психологического вытеснения сущности советских символов? Имеем ли мы дело с постколониальным синдромом?

Влияло ли\влияет на национальную идентичность "привыкания" к маркёрам советской оккупации?

Нужно ли напоминание, десоветизация в каждом поколении (по примеру длительной денацификации), чтобы этого забывания не происходило?

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Об авторе. Мирослава Барчук, журналистка

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