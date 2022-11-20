Не знаю, как вам, но мне все чаще и чаще стали попадаться на глаза интервью или комментарии представителей российской оппозиции, сидя за границей (ну, не в России же, по понятным причинам), рассказывают, какую страну они будут строить. Особенно оживились "русские либералы" после успешного контрнаступления ВСУ на Юге, когда в политических и военных кругах заговорили о неизбежном фиаско путинского режима.

Это выглядит цинично, как попытка таскать каштаны из костра чужими руками. Понятно ведь, что успехи украинской армии – это, извините, не парадный марш, а адская, бесчеловечная работа, и конечно же – болезненные потери. Это невероятное напряжение и военных, и тех, кто поддерживает их в тылу. Это, в конце концов, испытание для миллионов гражданских, лишенных вследствие ракетных ударов эрефии электричества, воды, тепла.

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И несмотря на это, оппоненты Путина рассказывают нам (потому что часто публикуются в украинских СМИ), какой "белоснежной и пушистой" будет "вторая Россия", как они будут распоряжаться там, где сейчас властвует кремлевский отшельник.

Делить шкуру неубитого медведя (какой уместный оборот, когда речь идет о путинской РФ), - дело какое-то несерьезное, я бы сказал, легкомысленное и даже дерзкое

По моему мнению, такие откровения, во-первых, преждевременны, а во-вторых, по большому счету, безосновательны. Потому что делить шкуру неубитого медведя (какой уместный оборот, когда речь идет о путинской РФ), — дело какое-то несерьезное, я бы сказал, легкомысленное и даже дерзкое.

Путин, несмотря на неудачи и международный игнор, дипломатические оплеухи и интриги окружения, еще крепко держится за власть. Очевидно, это временно, но кто будет гарантировать, что его в конце концов не лишат должности и жизни (потому что другой вариант выглядит нереальным) пригожины или сыновья Патрушева? У нас уже прямой публичный призыв Дугина принести "царя" в жертву. Но не ради того, чтобы искупить грехи России, напротив, ради дальнейшей ее экспансии и войны. Не важно, каким обломком вчерашней империи будут заправлять такие "путчисты", но даже если им удастся удержать Московию в границах "золотого кольца", там, скорее всего, будет введена самая дикая диктатура. И в ней не будет места для "свободной политической конкуренции", либеральных партий и схожей "интеллигентской блажи".

Эта "интеллигентская блажь" усугубляется отсутствием взаимопонимания между самими "русскими либералами", а внутренне видовая борьба — известно, — жесточайшая. Гудков, к примеру, может создавать какие-то "экзильные протопарламенты", которые, по его мнению, смогут стать легитимными (интересно, что и кто, на каких выборах вот так легко легитимирует их?). Навальный – в тюрьме, ему не до "парламентов", но тюремный термин добавляет ему и его соратникам нимб "святости". Несмотря на это, "русский либерализм" рано или поздно споткнется на "украинском вопросе", и здесь уже нет никаких иллюзий, как он будет реагировать на этот раздражитель. С позиций имперской спеси — без сомнения.

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Российская оппозиция должна, в первую очередь, избавиться от наивных иллюзий, что она будет играть первую скрипку в разгромленной Украиной и международной антипутинской коалиции стране. Она должна быть готова, как и все россияне, к принятию ответственности за то, что Россией в течение двадцати лет правил серый подполковник КГБ и его клика

Российская оппозиция должна, в первую очередь, избавиться от наивных иллюзий, что она будет играть первую скрипку в разгромленной Украиной и международной антипутинской коалиции стране. Она должна быть готова, как и все россияне, к принятию ответственности за то, что Россией в течение двадцати лет правил серый подполковник КГБ и его клика. Она должна признать, что не сделала и малой толики для того, чтобы помешать Путину делать со страной и ее обществом все, что заблагорассудится. Более того, часто шла на соглашательские ("тактические" с ее точки зрения) шаги, в лучшие годы легитимировала режим присутствием в госдуме, была способна максимально на какие-то "белые ленточки", а не принципиальное сопротивление тирании. Я уже цитировал Романа Кечура об эффективности "русских либералов": "Русские либералы – это те, кто умел хорошо продавать свою либеральность. Так как российские имиджмейкеры – они профессионалы единственно в том, что умеют хорошо продавать свой собственный имидж".

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"Русские либералы" должны готовить и себя, и страну к перспективе демонтажа империи, ее депутинизации, денуклеаризации, демилитаризации. К многолетним выплатам репараций и контрибуций Украины, а затем и Грузии, независимой Ичкерии. И понимать, что их роль в этих процессах будет минимальной. Как в постнацистской Германии. Влажные мечты, что они въедут в белокаменную на белых конях будущих правителей, пусть не радуют их самолюбие и не питают безосновательных амбиций.

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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