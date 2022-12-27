Влажно и ветрено. Какой сегодня будет погода в Украине

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра в Facebook .

На юго-востоке ожидают туман, в северных и северо-восточных областях на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров на западе днем поднимутся до +5..+8 градусов, в Закарпатье будет до +9. Ночью прогнозируется от +3 до +7 градусов. Во всех западных областях ожидается дождь и солнце.

На севере днем мокрый снег с дождем, температура воздуха +4...+6 градусов. В восточных областях облачно и влажно, температура днем в Луганской области +1..+3, в Донецкой области +3..+5, в Днепропетровщине и Запорожье +5..+7.

На юге во вторник будет дождь, также ожидается солнце. Температура воздуха днем от +5 до +9. В Крыму днем +7...+9.

В Киеве и Киевской области 27 декабря облачно с прояснениями, прогнозируют дожди (ночью с мокрым снегом), на дорогах гололедица. Температура по области днем +2...+7 градусов.

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