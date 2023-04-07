Об этом информирует Наталья Диденко .

"Синоптическая нестабильность прекрасно компенсируется стабильным приближением весны - цветы, листочки, деревья, кусты и травка упорно, уверенно закрывают былое однообразие серого и черного цветов красотой и свежестью", - отмечает синоптик.

Сегодня на западе Украины лишь 0...+2 °C, а на востоке до +18 °C.

Идут местами дожди, в Карпатах и вокруг гор - мокрый снег, а где-то, например, сегодня в Киеве наконец-то вышло солнышко.

Прогноз погоды на выходные

И в субботу и на Вербное воскресенье будет преобладать влажная погода с периодическими дождями.

В Карпатах и окологорных регионах – мокрый снег. Разве что в воскресенье в восточных областях и в Крыму осадков не ожидается.

В зоне деятельности атмосферных фронтов, которые принесут нам дожди, возможны первые грозы.

Температура воздуха пока существенно не будет меняться. В течение дня холоднее всего на западе, теплее всего на востоке.

В большинстве областей Украины ожидается +9...+14 °C, на востоке и в близлежащих областях +12...+17 °C.

В западной части 8-9 апреля предполагается +6…+11 °C, ночью даже еще задерживаются небольшие "минусы". Однако во вторник там потеплеет, а в среду снова похолодает.

В Киеве в субботу и на Вербное воскресенье – периодические дожди. Максимальная температура воздуха около +10 °C.

Более стабильно, уверенно потепление придет в столицу 14-15 апреля.