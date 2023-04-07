Влажная погода, возможны грозы: прогноз на выходные 8–9 апреля в Украине от Наталки Диденко
Синоптик Наталья Диденко рассказывает, что 7 апреля наблюдается мощный температурный контраст, на западе - холодно и местами лежит снег, а на востоке до +18 °C
Об этом информирует Наталья Диденко .
"Синоптическая нестабильность прекрасно компенсируется стабильным приближением весны - цветы, листочки, деревья, кусты и травка упорно, уверенно закрывают былое однообразие серого и черного цветов красотой и свежестью", - отмечает синоптик.
Сегодня на западе Украины лишь 0...+2 °C, а на востоке до +18 °C.
Идут местами дожди, в Карпатах и вокруг гор - мокрый снег, а где-то, например, сегодня в Киеве наконец-то вышло солнышко.
Прогноз погоды на выходные
И в субботу и на Вербное воскресенье будет преобладать влажная погода с периодическими дождями.
В Карпатах и окологорных регионах – мокрый снег. Разве что в воскресенье в восточных областях и в Крыму осадков не ожидается.
В зоне деятельности атмосферных фронтов, которые принесут нам дожди, возможны первые грозы.
Температура воздуха пока существенно не будет меняться. В течение дня холоднее всего на западе, теплее всего на востоке.
В большинстве областей Украины ожидается +9...+14 °C, на востоке и в близлежащих областях +12...+17 °C.
В западной части 8-9 апреля предполагается +6…+11 °C, ночью даже еще задерживаются небольшие "минусы". Однако во вторник там потеплеет, а в среду снова похолодает.
В Киеве в субботу и на Вербное воскресенье – периодические дожди. Максимальная температура воздуха около +10 °C.
Более стабильно, уверенно потепление придет в столицу 14-15 апреля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное