Властям РФ все чаще нужно доказывать, что Путин еще жив, - представитель ГУР Юсов

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что также о своей "легитимности" напоминал и Янукович, а также подчеркнул, что даже российские патриоты начали сомневаться, жив ли Путин.

"Если говорить о яркой аналогии о "легитимном", как в случае с Януковичем, то я думаю, что он больше подходит так называемому Владимиру Путину или человеку похожему на него. Все чаще в России официальные власти должны доказывать, что Путин якобы жив и все чаще даже ура-патриоты уже сомневаются в этом", – сказал Юсов.