Властям РФ все чаще нужно доказывать, что Путин еще жив, - представитель ГУР Юсов
Представитель ГУР Андрей Юсов сравнил Владимира Путина с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и заявил, что властям РФ все чаще нужно доказывать, что Путин еще жив
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Он отметил, что также о своей "легитимности" напоминал и Янукович, а также подчеркнул, что даже российские патриоты начали сомневаться, жив ли Путин.
"Если говорить о яркой аналогии о "легитимном", как в случае с Януковичем, то я думаю, что он больше подходит так называемому Владимиру Путину или человеку похожему на него. Все чаще в России официальные власти должны доказывать, что Путин якобы жив и все чаще даже ура-патриоты уже сомневаются в этом", – сказал Юсов.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает , что у президента России есть много двойников и последние полгода на официальные мероприятия ездит точно не он, но это не важно, поскольку в РФ существует "коллективный Путин".
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