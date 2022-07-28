Властям нужно сказать украинцам о реальных финансовых возможностях страны, - нардепка Савчук
Народные депутаты и власть должны рассказать людям о том, что у государства есть возможность финансировать
Об этом в эфире Еспресо сказала внефракционная народная депутат Оксана Савчук.
"Нам нужно реально людям сказать о финансовых возможностях страны, потому что когда я вижу, что мы не совсем ответственно относимся к тем средствам, которые у нас есть, то от этого очень грустно. Мы должны четко осознать и сказать, что мы можем финансировать "Это, в первую очередь, военные, во-вторых - финансировать наши социальные обязательства и выполнять то, что положено", - отметила она.
Савчук считает, что депутаты должны принимать то, что мы можем осилить финансово.
"Когда мы принимаем много законов об освобождении от налогов, не имея вместо того, чем закрыть заработную плату и казначейства пусты - тогда не будет доверия. Нам нужно говорить о нашей обороне - не уменьшать заработные платы военных (тех, кто действительно воюет). Второе - нам нужно говорить об обязательствах социального характера. Здесь мы должны быть ответственными", - подытожила нардепка.
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