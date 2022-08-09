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Властям неинтересно видеть прогрессивную оппозицию: экс-нардеп Ирина Луценко об отключении Еспресо, Прямого и 5 канала из цифрового вещания

9 августа, 2022 вторник
19:00
Общество

Ирина Луценко, народная депутат Украины VII, VIII созывов, считает, что если до сих пор не было официального объяснения по отключению каналов из цифровой сети Т2, следовательно, властям невыгодно, чтобы оппозиция могла свободно общаться и доносить альтернативное мнение

Такое мнение она выловила в эфире Еспресо.

"Есть Конституция Украины, 34 статья которой говорит о том, что никто не может быть ограничен в свободе слова, человек имеет право выражать свое мнение и доносить его на определенных носителях. На сегодняшний день Еспресо, Прямой и 5 канал ограничены, не участвуют в общем едином марафоне, изъяты из цифрового вещания, и это говорит об одном, что даже в военное положение власть не имеет права нарушать Конституцию и ее основные базовые постулаты. Поскольку до сих пор не было официального объяснения, то власти невыгодно, чтобы оппозиция могла свободно общаться и доносить свою информацию", - отметила экс-нардеп.

Ирина Луценко отметила в отношении закона о военном периоде, согласно которому власти могут ограничивать СМИ в донесении информации, связанной с войной, например, не разглашать место военных объектов или планы по военным операциям, но никакой политической цензуры наша сегодняшняя Конституция не позволяет .

"Следовательно, властям неинтересно видеть прогрессивную оппозицию, которая может доносить альтернативное мнение или критиковать определенные действия власти внутри страны. Наши американские и европейские партнеры неоднократно говорили, что если Украина планирует стать полноправным членом ЕС, то в первую очередь должна думать о демократии. Считаю, что проявление цензуры в политической жизни Украины неправильно. Украинцы несколько раз на Майданах боролись за право быть свободными, выражать свои мысли, за это умирала наша Небесная сотня, поэтому такие проявления недопустимы", - подчеркнула Луценко.

  • Концерн РРТ выключил вещание трех оппозиционных каналов в цифровой сети Т2. "Еспресо" написало открытое письмо президенту, СНБО, СБУ, Минобороны, Нацсовету
  • Николай Княжицкий назвал отключение телеканалов – действием российской агентуры
  • Решение отключить телеканалы подвергли критике другие деятели и медийщики. В частности, журналист Виталий Портников отметил, что Украина воюет за то, чтобы не быть Россией, но это невозможно делать, одновременно действуя как Россия. Главный редактор портала LB.ua Олег Базар отметил, если у власти действительно есть резонные причины выключить из эфира телеканалы "Еспресо", "Прямой" и "5 канал", они должны публично их озвучить

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Украина
эспрессо
Эспрессо Т2
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