Такое мнение она выловила в эфире Еспресо.



"Есть Конституция Украины, 34 статья которой говорит о том, что никто не может быть ограничен в свободе слова, человек имеет право выражать свое мнение и доносить его на определенных носителях. На сегодняшний день Еспресо, Прямой и 5 канал ограничены, не участвуют в общем едином марафоне, изъяты из цифрового вещания, и это говорит об одном, что даже в военное положение власть не имеет права нарушать Конституцию и ее основные базовые постулаты. Поскольку до сих пор не было официального объяснения, то власти невыгодно, чтобы оппозиция могла свободно общаться и доносить свою информацию", - отметила экс-нардеп.



Ирина Луценко отметила в отношении закона о военном периоде, согласно которому власти могут ограничивать СМИ в донесении информации, связанной с войной, например, не разглашать место военных объектов или планы по военным операциям, но никакой политической цензуры наша сегодняшняя Конституция не позволяет .



"Следовательно, властям неинтересно видеть прогрессивную оппозицию, которая может доносить альтернативное мнение или критиковать определенные действия власти внутри страны. Наши американские и европейские партнеры неоднократно говорили, что если Украина планирует стать полноправным членом ЕС, то в первую очередь должна думать о демократии. Считаю, что проявление цензуры в политической жизни Украины неправильно. Украинцы несколько раз на Майданах боролись за право быть свободными, выражать свои мысли, за это умирала наша Небесная сотня, поэтому такие проявления недопустимы", - подчеркнула Луценко.

Концерн РРТ выключил вещание трех оппозиционных каналов в цифровой сети Т2. "Еспресо" написало открытое письмо президенту, СНБО, СБУ, Минобороны, Нацсовету

Николай Княжицкий назвал отключение телеканалов – действием российской агентуры

Решение отключить телеканалы подвергли критике другие деятели и медийщики. В частности, журналист Виталий Портников отметил, что Украина воюет за то, чтобы не быть Россией, но это невозможно делать, одновременно действуя как Россия. Главный редактор портала LB.ua Олег Базар отметил, если у власти действительно есть резонные причины выключить из эфира телеканалы "Еспресо", "Прямой" и "5 канал", они должны публично их озвучить

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