Властям не нравится избрание независимого главы САП, - Фурса о срыве объявления результатов конкурса на должность

Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Это уже отзывается потерей доверия. Когда вы постоянно берете на себя обязательства, причем те, которые нужны нам самим и не выполняете. Основа основ нашего сотрудничества с МВФ – это верховенство права и борьба с коррупцией. Мы хронически не выполняем взятые на себя обязательства, причем с САП это откровенно делается. Это было личное обещание Зеленского Байдену, которое было дано 4 месяца назад. И было сразу сказано, что мы немедленно это сделаем", - сказал Фурса.



Он считает, что власти хотели бы получить подконтрольного человека в САП.



"Уже не получат. И эта система, когда международные эксперты имеют преимущество в комиссии, она работает. Избрание независимого прокурора не нравится эфемерным украинским властям. Если в САП будет независимый прокурор, может быть теоретически успех. А если там будет зависимый человек, то априори успеха быть не может. В Украине самая большая проблема - это неработающие институты. Так боятся независимости этого органа, срывают обещания Байдену. Она может заработать, если бы не могла, этому бы никто не сопротивлялся", - подытожил инвестбанкир.



Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.

В Офисе Президента Украины заявили, что решение Окружного административного суда Киева об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не является окончательным, и его нужно проанализировать.

21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами.

В конкурсе на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры по итогам собеседований детектив НАБУ Александр Клименко набрал 151 балл, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 200 баллов.

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры отказалась утверждать результаты конкурса.