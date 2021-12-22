Властям не нравится избрание независимого главы САП, - Фурса о срыве объявления результатов конкурса на должность
Инвестиционный банкир Сергей Фурса прокомментировал срыв объявления результатов конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры
Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Это уже отзывается потерей доверия. Когда вы постоянно берете на себя обязательства, причем те, которые нужны нам самим и не выполняете. Основа основ нашего сотрудничества с МВФ – это верховенство права и борьба с коррупцией. Мы хронически не выполняем взятые на себя обязательства, причем с САП это откровенно делается. Это было личное обещание Зеленского Байдену, которое было дано 4 месяца назад. И было сразу сказано, что мы немедленно это сделаем", - сказал Фурса.
Он считает, что власти хотели бы получить подконтрольного человека в САП.
"Уже не получат. И эта система, когда международные эксперты имеют преимущество в комиссии, она работает. Избрание независимого прокурора не нравится эфемерным украинским властям. Если в САП будет независимый прокурор, может быть теоретически успех. А если там будет зависимый человек, то априори успеха быть не может. В Украине самая большая проблема - это неработающие институты. Так боятся независимости этого органа, срывают обещания Байдену. Она может заработать, если бы не могла, этому бы никто не сопротивлялся", - подытожил инвестбанкир.
- Напомним, 20 декабря ОАСК частично удовлетворил иск об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства САП.
- В Офисе Президента Украины заявили, что решение Окружного административного суда Киева об отмене Порядка работы комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры не является окончательным, и его нужно проанализировать.
- 21 декабря комиссия получила решение ОАСК, но продолжила собеседования с кандидатами.
- В конкурсе на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры по итогам собеседований детектив НАБУ Александр Клименко набрал 151 балл, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 200 баллов.
- Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры отказалась утверждать результаты конкурса.
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