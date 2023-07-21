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Властям будет сложно найти замену Ткаченко и это может привести к серьезному кризису, - Княжицкий

21 июля, 2023 пятница
21:34
Культура Николай Княжицкий

Президент Владимир Зеленский фактически сдает министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, потому что реагирует на недовольство общества

Об этом заявил нардеп Николай Княжицкий в эфире Еспресо.

"Я сейчас думаю, как им будет сложно найти замену для Ткаченко. Он профессиональный журналист, менеджер. Делал такие вещи, которые бы я в жизни не согласился делать. Цензурировал, как писала пресса, этот телевизионный марафон. Вместе с тем и культурой занимался, и что-то пытался Хотел быть и хорошим, и плохим – делал и позорные вещи, и вещи полезные для общества. Где еще вы найдете хорошего культурного менеджера? Не найдете. Вы найдете цензора, хоть немного разбирающегося в культуре? Тоже не найдете", - сказал он.

По мнению Княжицкого, это для власти очень серьезный вызов, который может привести к серьезному кризису.

"Тем более, что Ткаченко с первых дней был с президентом Зеленским - он был директором канала, где работал Зеленский. Этот канал финансировал его сериалы, Квартал 95. Это действительно один из ключевых членов команды Зеленского. Президент его таким образом фактически сдает, потому что реагирует на недовольство общества. А власть популистов не может быть на это. путем переоценки роли культуры и культурной политики в целом в государстве. Этой переоценки я пока, к сожалению, не вижу", - подытожил нардеп.

Что известно об уходе Ткаченко с должности главы Минкульта

Александр Ткаченко был назначен министром культуры и информационной политики Украины 4 июня 2020 года.

Министр уже подавал в отставку в ноябре 2021 года. Причиной отставки он называл решение Кабмина по выделению Госкино из состава МКИП и бюджета на культуру в 2022 году. Впоследствии Александр Ткаченко отметил, что не передумал уходить в отставку.

2 сентября 2022 года министр культуры и информационной политики раскритиковал требование Национального союза писателей закрыть музей русского писателя в столице.

Впоследствии на сайте Офиса президента появилась петиция об увольнении Александра Ткаченко с должности министра культуры Украины в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей. По состоянию на 2 июня 2023 года она набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 20 июня сказал , что нет достаточно оснований для того, чтобы он инициировал увольнение с должности министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

23 июня активисты снова требовали отставки Ткаченко. Они появились с плакатами во время дискуссии на Книжном Арсенале в Киеве. Активисты были недовольны тем, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль не согласился с петицией об уходе Ткаченко с должности, потому что не видит достаточно оснований для этого.

20 июля в интервью "Радио Свобода" Ткаченко заявил , что не намерен уходить с должности. В этом же интервью он сказал, что считает уместным потратить во время войны более 500 миллионов гривен на завершение строительства Национального музея Голодомора.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю найти замену министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко.

Сразу после обращения Зеленского Александр Ткаченко подал премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны.

В Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об освобождении от должности министра культуры и информационной политики Украины. Ее рассмотрят на ближайшем заседании.

Верховная Рада
Николай Княжицкий
Владимир Зеленский
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