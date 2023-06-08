Власти знали, что заберут доплаты у военных, еще в ноябре прошлого года, - нардеп Разумков
Дмитрий Разумков, народный депутат Украины, отметил, что Минобороны на момент принятия бюджета было профинансировано только на 39% от заявленных потребностей
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Власти знали, что заберут доплаты военным еще в ноябре прошлого года, когда голосовали за бюджет. Мы обратились в Министерство финансов с вопросом, были ли заложены средства по выплате в 30 тыс. грн в бюджет на 2023 год. Нам ответили, что не знают, потому что ресурсы были выделены на запросы Министерства обороны и СНБО, тогда мы с депутатами обратились в Министерство обороны, и нужно отдать должное, министр обороны Алексей Резников ответил честно, сказав, что Минобороны на момент принятия бюджета было профинансировано лишь на 39% от потребности, которую они закладывали. На 39% в государстве, где идет война!", - подчеркнул нардеп.
Дмитрий Разумков убежден, что деньги есть на доплаты военным, к тому же дополнительно выделялось 518 млрд грн на нужды украинской армии.
"Возможно, снова хотели направить деньги на "большое строительство" или на закупки в рамках Минобороны картофеля по 22 грн или яблок по 52 грн, или на многие другие вещи, которые неоднократно взволновали общество. Эти вопросы вызывают удивление, потому что в стране, где идет война, происходит такое опрометчивое и нерациональное расходование средств. Если есть некая коррупционная составляющая, то с этим пусть разбираются антикоррупционные органы", - сказал Разумков.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тыс. грн военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.
- 12 апреля в Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным.
- Как отметил в эфире Эспрессо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тыс. грн требуют более 1 трлн грн в год.
- 1 мая постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян заявил, что законопроект о возврате военным доплатам в 30 тыс. грн не определяет источников финансирования этих расходов, а значит, может привести к росту дефицита бюджета.
- Министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава СБУ Василий Малюк обратились в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение вопроса о возврате доплат в 30 тыс. грн военным
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