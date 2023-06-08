Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Власти знали, что заберут доплаты военным еще в ноябре прошлого года, когда голосовали за бюджет. Мы обратились в Министерство финансов с вопросом, были ли заложены средства по выплате в 30 тыс. грн в бюджет на 2023 год. Нам ответили, что не знают, потому что ресурсы были выделены на запросы Министерства обороны и СНБО, тогда мы с депутатами обратились в Министерство обороны, и нужно отдать должное, министр обороны Алексей Резников ответил честно, сказав, что Минобороны на момент принятия бюджета было профинансировано лишь на 39% от потребности, которую они закладывали. На 39% в государстве, где идет война!", - подчеркнул нардеп.

Дмитрий Разумков убежден, что деньги есть на доплаты военным, к тому же дополнительно выделялось 518 млрд грн на нужды украинской армии.

"Возможно, снова хотели направить деньги на "большое строительство" или на закупки в рамках Минобороны картофеля по 22 грн или яблок по 52 грн, или на многие другие вещи, которые неоднократно взволновали общество. Эти вопросы вызывают удивление, потому что в стране, где идет война, происходит такое опрометчивое и нерациональное расходование средств. Если есть некая коррупционная составляющая, то с этим пусть разбираются антикоррупционные органы", - сказал Разумков.