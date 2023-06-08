Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Власти знали, что заберут доплаты у военных, еще в ноябре прошлого года, - нардеп Разумков
Эксклюзив

Власти знали, что заберут доплаты у военных, еще в ноябре прошлого года, - нардеп Разумков

8 июня, 2023 четверг
19:10
Война с Россией Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков, народный депутат Украины, отметил, что Минобороны на момент принятия бюджета было профинансировано только на 39% от заявленных потребностей

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Власти знали, что заберут доплаты военным еще в ноябре прошлого года, когда голосовали за бюджет. Мы обратились в Министерство финансов с вопросом, были ли заложены средства по выплате в 30 тыс. грн в бюджет на 2023 год. Нам ответили, что не знают, потому что ресурсы были выделены на запросы Министерства обороны и СНБО, тогда мы с депутатами обратились в Министерство обороны, и нужно отдать должное, министр обороны Алексей Резников ответил честно, сказав, что Минобороны на момент принятия бюджета было профинансировано лишь на 39% от потребности, которую они закладывали. На 39% в государстве, где идет война!", - подчеркнул нардеп.

Дмитрий Разумков убежден, что деньги есть на доплаты военным, к тому же дополнительно выделялось 518 млрд грн на нужды украинской армии.

"Возможно, снова хотели направить деньги на "большое строительство" или на закупки в рамках Минобороны картофеля по 22 грн или яблок по 52 грн, или на многие другие вещи, которые неоднократно взволновали общество. Эти вопросы вызывают удивление, потому что в стране, где идет война, происходит такое опрометчивое и нерациональное расходование средств. Если есть некая коррупционная составляющая, то с этим пусть разбираются антикоррупционные органы", - сказал Разумков.

  • 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тыс. грн военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.
  • 12 апреля в Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным.
  • Как отметил в эфире Эспрессо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тыс. грн требуют более 1 трлн грн в год.
  • 1 мая постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян заявил, что законопроект о возврате военным доплатам в 30 тыс. грн не определяет источников финансирования этих расходов, а значит, может привести к росту дефицита бюджета.
  • Министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава СБУ Василий Малюк обратились в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение вопроса о возврате доплат в 30 тыс. грн военным
Видео
Общество
Украина
Верховная Рада
военные силы Украины
Читайте также:
Ріші Сунак
7 июня, 2023 среда
Британская разведка расследует причастность РФ к подрыву Каховской ГЭС, - Сунак
Алексей Данилов
7 июня, 2023 среда
Данилов объяснил, почему Запад осторожно комментирует подрыв Каховской ГЭС
Ігор Йовічевіч
8 июня, 2023 четверг
"Шахтер" уволил главного тренера Йовичевича, - СМИ
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.81
    Покупка 36.81
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 39.62
    Продажа 40.43
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
8 июня
20:33
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:29
Эксклюзив
Россияне могут превратить завод "Крымский титан" в химическую бомбу, - главный редактор издания BlackSeaNews Клименко
20:27
Ежемесячно более 3 тысяч российских военных хотят сдаться в украинский плен, — Юсов
20:04
OPINION
Когда история корчит гримасы
19:54
Офис генпрокурора
Пытали заключенных и требовали деньги за прекращение пыток: задержаны экс-руководители бердянской колонии
19:32
Разведка считает, что РФ готовит теракт на своей ГТС, чтобы обвинить Украину, - СМИ
19:17
Украина может создать ракеты с дальностью поражения более тысячи км, - Резников
19:02
Румыния объявила о выдворении 40 сотрудников посольства России
19:00
Обзор
Победные новости 470-го дня войны: успехи ВСУ возле Бахмута и аннуляция лицензий телеканалов Медведчука, Шуфрича и Мураева
18:51
Оккупанты используют в качестве живого щита людей, эвакуированных из затопленных населенных пунктов, - Генштаб
18:42
Эксклюзив
Пропагандисты РФ напуганы контрнаступлением ВСУ, в их информпространстве началась дестабилизация, - и. о. руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Шаповалов
18:40
Украина дополнила иск против России в ЕСПЧ из-за подрыва Каховской ГЭС
18:36
Кличко уволил чиновника КГГА, которого СМИ "поймали" за празднованием с застройщиком в ресторане во время комендантского часа
18:17
Эксклюзив
Все, что вынесет вода в Черное море в результате подрыва Каховской ГЭС, превратит его в органическую кашу, - эколог
18:12
РФ обвинила Украину в подрыве Каховской ГЭС в Международном суде ООН, - российский дипломат
18:07
OPINION
Почему именно мертвый Цой в Украине живее всех живых
17:48
"Новая почта" и БФ "Онуки" запустили бесплатную доставку помощи пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС
17:30
У НАТО есть план на случай аварии на Запорожской АЭС, – помощница Столтенберга
17:15
НАТО
"Эту катастрофу повлекла за собой война РФ против Украины": в НАТО отреагировали на подрыв Каховской ГЭС
17:15
Из-за подрыва Россией Каховской ГЭС в оккупированных Олешках утонули по меньшей мере 8 человек, - мэр
17:04
Обновлено
Россияне обстреляли Херсон: ранены 9 человек, в том числе волонтер из Германии, спасатели, полицейский
16:53
Маляр: на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях враг пытается наступать, на юге продолжаются бои за Большую Новоселку
16:49
71% опрошенных россиян считают, что платить Украине репарации не нужно
16:29
"Чудом выжили!": главный раввин Украины попал под российский обстрел в Херсоне, прибыв эвакуировать людей
16:20
Оккупанты прогнозируют потерю части урожая риса в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС
16:20
Виктор Медведчук
Нацсовет аннулировал лицензии пророссийских телеканалов Медведчука, Шуфрича и Мураева
16:01
OPINION
Куда хуже? Этот вопрос будет стоять, пока существует Россия
15:52
ООН
ООН готова эвакуировать жителей с временно оккупированного левобережья Херсонщины, как только РФ предоставит доступ
15:45
"Да, они боятся": Зеленский сказал, что его дети остаются в Украине
15:16
Эксклюзив
Когда Россия уйдет из Крыма, она уничтожит все, - главный редактор издания BlackSeaNews Клименко
15:15
Обновлено
Зеленский посетил Херсонщину и Николаевщину, которые пострадали от подрыва дамбы Каховской ГЭС
15:13
Армия РФ обстреляла школу в Олешках, где спасались мирные жители
14:57
Украина из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС может потерять несколько млн тонн урожая, - Минагрополитики
14:55
Atlantis Animation начала работу над мультфильмом о Лионеле Месси
14:41
Обновлено
Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС. Кулеба назвал его негодяем
14:39
WhatsApp
Meta запускает в WhatsApp функцию создания каналов по аналогии с Telegram
14:31
Ученые обнаружили, что самый яркий гамма-всплеск имеет уникальную струйную структуру
14:24
Дом-музей Полины Райко на Херсонщине, скорее всего, оказался под водой, - Минкульт
14:20
Оккупанты провели фильтрационные мероприятия в Кирилловке: часть гражданских после допроса не вернулась домой
14:12
ДБР
ДБР задержал экс-нардепа и других собственников и топ-менеджеров концерна, работавшего на российский ВПК после вторжения РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV