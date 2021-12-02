Власти Зеленского строят 1 км дороги за $1млн – это рекорд для Украины, - Омелян

Такое мнение политик высказал в эфире программы "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV



“По статье дорожного строительства на 2022 год вопросов нет. Но не следует забывать, что мы строим дороги 2 года в долг и следующий год не исключение. Поскольку в следующем году задолженность "Укравтодора" составит более 140 млрд грн. Это два дорожных фонда, которые использовали наперед. Кто это будет возвращать – никто не говорит, но только за следующий год должен будет вернуть по долгам более 15 млрд грн. Это стоимость около полутора мостов, которые сейчас строятся в Запорожье”, - рассказал Омелян



Экс-министр также отметил, что таких ситуаций очень много не только в сфере строительства, но и в культурной и других сферах жизнедеятельности страны. По мнению Омеляна, основные параметры, по которым формировался государственный бюджет Украины на 2022 год, не являются реалистичными.



“Оптимистические прогнозы властей, предусматривающие снижение инфляции и рост ВВП в 2022 году, не имеют оснований. Также мы наблюдаем, что речь о привлечении инвестиций на сегодняшний день закрыта. Поскольку в этом году произошел отток иностранных инвестиций, то же самое мы будем наблюдать и в следующем году. А это тот ключевой фактор, который мог бы изменить страну”, - добавил Омелян



Также политик добавил, что за два года власти Зеленского потратили на строительство дорог 11 млрд долларов и построили около 6% дорог от общей протяженности автомобильных трасс в Украине. Омелян заметил, что фактически власти потратили $1 млн на 1 км дороги.



“Зеленский кичится, что они за два года построили около 13 тыс км дорог. Фактически они не построили, а отремонтировали 11 тыс км дорог и потратили на это $11 млрд. Если посчитать, то на 1 км дороги тратят $1 млн. Это действительно рекорд, потому что таких дорог мы никогда не строили”, - объяснил Емельян

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