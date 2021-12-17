Власти Зеленского планируют запустить ряд ток-шоу на 1+1, - активист Кабакаев
Общественный деятель Семен Кабакаев считает, что действующие власти хотят сделать из телеканала "Рада" информационноей СМИ, а на 1+1 запустить ряд ток-шоу
Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.
"Телеканал "Рада" - это инструмент для доступа любого лица к публичной информации о происходящем в Верховной Раде. Это заседания парламента, комитетов и другие событияй, прописанные в повестке дня, которые являются публичными. Это прозрачность, это нормально" и это хорошо. Что они (власть, - ред.) хотят сделать. Они хотят не канал прозрачности работы парламента, а общеинформационный канал, как, например, ваш", - отметил Кабакаев.
Он считает, что на "Раде" будут гости, ток-шоу и повестка дня с материалами, которые транслирует сам телеканал.
"По поводу холдинга – они сейчас хотят телеканал "Дом" сделать русскоязычным по всей территории Украины. Второе – они сейчас перерабатывают телеканал "Рада". Третье, насколько я знаю, на канале 1+1 будут запускать небольшие ток-шоу. Сейчас Владимир Зеленский вместе со своими партнерами создает медиахолдинг", - подытожил общественный деятель.
- Напомним, 14 декабря директор телеканала "Рада" Вадим Перенчук сообщил, что 15 декабря вещатель выйдет в эфир в обновленном формате и в новой студии.
- В интернете появился проморолик нового формата канала "Рада", в котором авторы обещали "информировать украинцев о событиях властей" и негативно высказывались об оппозиции и других СМИ.
- Канал "Рада" отрицал причастность к проморолику .
- "Украинская Правда" сообщила, что журналисты канала "Дом" получали указания хвалить Зеленского.
- 16 декабря комитет Рады поддержал превращение канала Дом во всеукраинское русскоязычное СМИ.
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