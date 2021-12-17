Власти Зеленского планируют запустить ряд ток-шоу на 1+1, - активист Кабакаев

Об этом он сказал в эфире "Содержательно с Егором Чечериндой" на Еспресо.TV.



"Телеканал "Рада" - это инструмент для доступа любого лица к публичной информации о происходящем в Верховной Раде. Это заседания парламента, комитетов и другие событияй, прописанные в повестке дня, которые являются публичными. Это прозрачность, это нормально" и это хорошо. Что они (власть, - ред.) хотят сделать. Они хотят не канал прозрачности работы парламента, а общеинформационный канал, как, например, ваш", - отметил Кабакаев.



Он считает, что на "Раде" будут гости, ток-шоу и повестка дня с материалами, которые транслирует сам телеканал.



"По поводу холдинга – они сейчас хотят телеканал "Дом" сделать русскоязычным по всей территории Украины. Второе – они сейчас перерабатывают телеканал "Рада". Третье, насколько я знаю, на канале 1+1 будут запускать небольшие ток-шоу. Сейчас Владимир Зеленский вместе со своими партнерами создает медиахолдинг", - подытожил общественный деятель.

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