Власти Венгрии должны объяснить свое участие в передаче ей украинских военнопленных из РФ, - Еврокомиссия
Венгрия должна объяснить свои действия по передаче ей украинских военнопленных из РФ и свою коммуникацию по этому вопросу
Об этом в комментарии Delfi заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней и безопасностной политики Питер Стано.
"Что касается Венгрии, то ее власть должна объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, удерживаемых Россией как военнопленных, а также коммуникацию Венгрии с украинскими властями по этому делу", - заявил он.
Также Стано добавил, что Россия должна придерживаться своих обязательств по гуманитарному праву. В частности, она должна обеспечивать гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах в соответствии с Женевской конвенцией и не подвергать угрозе их жизни.
Что известно о передаче украинских пленных Венгрии
9 июня РПЦ заявила о передаче Венгрии группы украинских военнопленных. В украинской разведке заявили, что ничего не знают об этом. Также соответствующей информацией не владели международные организации, в том числе Красный Крест.
Позже в Венгрии подтвердили передачу 11 военнопленных, отметив, что это был жест доброй воли со стороны РПЦ. В свою очередь МИД Украины вызвал для объяснений временного поверенного в делах Венгрии.
16 июня уполномоченный по делам пропавших без вести Котенко сказал, что Украина установила местонахождение 11 пленных. А уже через несколько дней сообщили, что МИД Украины требует допустить консула к 11 военнопленным, которых Россия передала Венгрии. В то же время Будапешт продолжает пренебрегать правами и основополагающими свободами людей.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное