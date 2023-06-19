Власти Венгрии должны объяснить свое участие в передаче ей украинских военнопленных из РФ, - Еврокомиссия

Об этом в комментарии Delfi заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней и безопасностной политики Питер Стано.

"Что касается Венгрии, то ее власть должна объяснить детали и свое участие в освобождении украинских граждан, удерживаемых Россией как военнопленных, а также коммуникацию Венгрии с украинскими властями по этому делу", - заявил он.

Также Стано добавил, что Россия должна придерживаться своих обязательств по гуманитарному праву. В частности, она должна обеспечивать гуманное обращение с военнопленными при любых обстоятельствах в соответствии с Женевской конвенцией и не подвергать угрозе их жизни.

Что известно о передаче украинских пленных Венгрии

9 июня РПЦ заявила о передаче Венгрии группы украинских военнопленных. В украинской разведке заявили, что ничего не знают об этом. Также соответствующей информацией не владели международные организации, в том числе Красный Крест.

Позже в Венгрии подтвердили передачу 11 военнопленных, отметив, что это был жест доброй воли со стороны РПЦ. В свою очередь МИД Украины вызвал для объяснений временного поверенного в делах Венгрии.

16 июня уполномоченный по делам пропавших без вести Котенко сказал, что Украина установила местонахождение 11 пленных. А уже через несколько дней сообщили, что МИД Украины требует допустить консула к 11 военнопленным, которых Россия передала Венгрии. В то же время Будапешт продолжает пренебрегать правами и основополагающими свободами людей.