Власти Варшавы изъяли находящееся в российской собственности здание в пользу нужд украинских беженцев

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на твиттер мэра города Рафала Тшасковского.



Как стало известно, власти Варшавы изъяли находящуюся в собственности РФ недвижимость в пользу города.



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Речь идет о жилом комплексе по адресу Собеского, 100, который был построен еще в 1970-х годах. Здание стояло заброшенным с 1990-х после распада Советского Союза.Там размещалось посольство российских дипломатов, а также были жилые помещения.Сообщается, что власти Варшавы судились за возвращение здания в пользу города. В 2016 году суд обязал правительство России вернуть здание.Как заявляет Тшасковский, после технической проверки здание отремонтируют и передадут на нужды украинцев.