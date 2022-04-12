Власти Варшавы изъяли находящееся в российской собственности здание в пользу нужд украинских беженцев
Польские власти в Варшаве изъяли здание, находившееся в российской собственности, и планируют передать его на нужды украинских беженцев
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на твиттер мэра города Рафала Тшасковского.
Как стало известно, власти Варшавы изъяли находящуюся в собственности РФ недвижимость в пользу города.
Речь идет о жилом комплексе по адресу Собеского, 100, который был построен еще в 1970-х годах. Здание стояло заброшенным с 1990-х после распада Советского Союза.
Там размещалось посольство российских дипломатов, а также были жилые помещения.
Сообщается, что власти Варшавы судились за возвращение здания в пользу города. В 2016 году суд обязал правительство России вернуть здание.
Как заявляет Тшасковский, после технической проверки здание отремонтируют и передадут на нужды украинцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.06
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное