Власти Умани назвали количество хасидов, уже прибывших в город

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"В Умань постепенно прибывают хасиды. По состоянию на утро 11 сентября уже приехали 3-3,5 тысячи паломников. Полиция, ГСЧС, все службы города, обеспечивающие правопорядок на территории Умани, находятся в полном составе, выставлены блокпосты. Контролируется каждый заезд паломников. На данный момент все спокойно и хорошо", – заметил первый заместитель городского головы Умани.

Олег Ганич добавил, что по всей территории паломничества есть указатели, информирующие об укрытиях. Также сами паломники проинструктированы фондами, являющимися принимающей стороной, что делать во время воздушной тревоги.

"В предыдущий год все паломники были приучены к порядку, тогда их прибыло в Умань 23 тысячи. В этом году действуют такие же правила - иметь при себе паспорт, проходить проверки на блокпостах, соблюдать комендантский час с 0:00 до 4:00", - отметил Ганич .