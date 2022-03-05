Власти террористов в ОРЛО издали "указ" о перерегистрации всех документов, выданных госорганами Украины, - Центр противодействия дезинформации

Об этом говорится в сообщении ЦПД.



"По обнародованному "указу" оккупационных властей нуждаются в перерегистрации "все документы, выданные государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями Украины". Все, кто не пройдет такой "перерегистрации", останутся без пенсионного и иного социального обеспечения", - сообщает Центр.



Так, недействительными объявляются документы, устанавливающие права, привилегии или льготы, инвалидность, статус, связанные с участием в "АТО" и/или "ООС".



"Таким образом, оккупационные власти пытаются выявить патриотов Украины и поставить выживание жителей области в зависимость от их лояльности к врагу. Не поддавайтесь на провокации!" – предостерегли в Центре.



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