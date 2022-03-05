Власти террористов в ОРЛО издали "указ" о перерегистрации всех документов, выданных госорганами Украины, - Центр противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Украины сообщил, что "власть" временно захваченных террористами населенных пунктов Луганской области пытается установить свои порядки
Об этом говорится в сообщении ЦПД.
"По обнародованному "указу" оккупационных властей нуждаются в перерегистрации "все документы, выданные государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями Украины". Все, кто не пройдет такой "перерегистрации", останутся без пенсионного и иного социального обеспечения", - сообщает Центр.
Так, недействительными объявляются документы, устанавливающие права, привилегии или льготы, инвалидность, статус, связанные с участием в "АТО" и/или "ООС".
"Таким образом, оккупационные власти пытаются выявить патриотов Украины и поставить выживание жителей области в зависимость от их лояльности к врагу. Не поддавайтесь на провокации!" – предостерегли в Центре.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.57
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное