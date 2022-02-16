Власти Таиланда объявили об изменении названия столицы

Об этом сообщает Bangkok Post.



Королевский ученый совет Таиланда (ORST) объявил об изменении официального названия столицы Таиланда с Бангкока на Крунг-Тхэп-Маха-Накхон. Новое тайское название будет использоваться как официальное, а старое название столицы Бангкок будет поставлено в скобки.



Во вторник, 15 февраля, кабинет министров одобрил проект по обновленным названиям стран, территорий, административных зон и столиц.



Однако новое официальное название Крунг-Тхеп-Маха-Накхон не вступит в силу, пока его не проверит комитет, ответственный за проверку всех законопроектов. Кабмин также попросил группу учесть дополнительные замечания МИДа.



В том же объявлении ORST также обновил официальное правописание для других стран: столица Италии будет писаться как Roma вместо Rome, название столицы Мьянмы изменится с Янгона на Най Пьи Тау, а Королевства Непал – на Федеральную Демократическую Республику Непал.



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