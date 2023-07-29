Недели не проходит, чтобы власти не пообещали счастливым васюковцам очередной межгалактический проект — новую Силиконовую долину, ВВП в триллион долларов или еще какую-нибудь чепуху.

Новое заявление мало чем от них отличается. Ну, как можно серьезно об этом заявлять, когда наш военный бюджет в мирное время отличается от лидеров Европы на порядки, и технологически мы от них отстали на десятилетия? Не говорю уже, что российская агентура здесь до сих пор несоизмеримо больше, чем в странах НАТО, и делиться с ней секретами новейшего оружия партнеры вряд ли собираются. Итак, прекраснодушная совковая гигантомания ("впереди планеты всей") здесь, мягко говоря, неуместна.

Но именно это заявление министра содержит еще одну особенность. Оно игнорирует факт, что ракетная программа в период 2014–2019 развивалась очень интенсивно. Именно тогда довели до ума Вильху, Стугну, Нептун и т.д. А со сменой власти она была заморожена.

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И сам Зеленский энд Ко, и приведшие его к власти в массе (кроме завербованных агентов Москвы, там история иначе. - Авт.) не видели и не признавали, что война продолжается с 2014, а мы являемся объектом российской агрессии. И с Путиным планировали договариваться без оружия, путем политических уступок.

Так вот, без признания этого факта и принятия политической ответственности мне лично будет сложно поверить в искренность "новых подходов" власти.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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