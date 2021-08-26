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Власти стимулировать использование украинского языка, - Шамайда

26 августа, 2021 четверг
16:18
Общество Тарас Шамайда

Координатор Движения добровольцев "Пространство свободы" и общественный активист Тарас Шамайда заявил, что действующая власть недостаточно делает для популяризации украинского языка

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Международное исследование, которое было опубликовано в 15 странах мира, показало, что во всех этих странах люди признали язык основным и ключевым элементом своей идентичности. Для Восточной Европы такая формулировка является еще более важной. Поскольку не было украинского языка, то не было Украины как таковой. Именно поэтому понятно, что Российская империя, СССР и Российская Федерация всегда пытались сначала русифицировать население Украины ". - отметил Шамайда

Шамайда добавил, что через язык выражается культурный код нации.

По его словам, через украинский язык распространяются совершенно другие смыслы и нарративы, чем на русском. Шамайда уверен, если Украина будет объединена языком, то у Кремля не будет никаких оснований говорить об "одном народе".

"Нужно поощрять и стимулировать граждан общаться на украинском языке. Власть не занималась этим с начала независимости Украины. Например, в Крыму в конце 90-х было открыто 7 школ, в которых преподавали на украинском языке. До 2014-го года так это число и осталось. Такие вещи делались преднамеренно властью Автономной Республики Крым. Поэтому нашим президентам и власти нужно было больше обращать внимания на этот вопрос и внедрять политику распространения украинского языка", - добавил Шамайда.

Шамайда отметил, что закон о языке нужно было принять еще в 90-х годах, а власть смогла на это только через 28 лет независимости.

"Под влиянием Москвы Украина не только не смогла принять современный закон о языке, а сделала это только в 2019 году, да еще во времена Януковича был принят откровенно русификаторский закон Кивалова-Колесниченко, людей, которые откровенно работали на Кремль. Очевидно, что такая русификаторская политика является элементом гибридной войны. Именно поэтому, когда сейчас действует закон о языке, важно, чтобы телевидение выполняло этот закон", - добавил Шамайда.

  • Напомним, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что за месяц действия новых норм языкового закона их нарушили семь телеканалов.
  • Общественный активист Андрей Смолий анонсировал судебные процессы против украинских телеканалов за пренебрежение положениями закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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Тарас Шамайда
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