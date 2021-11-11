Власти США обвинили Uber в дискриминации людей с инвалидностью

Об этом сообщает Reuters .



По правилу Uber, с клиента взимаются дополнительные деньги, если он не добрался до автомобиля за две минуты.



В иске отмечается, что слепым или людям на коляске обычно нужно больше времени, чтобы сесть в машину. Таким образом, компания нарушает федеральный закон, защищающий от дискриминации людей с инвалидностью (Americans with Disabilities Act).



"Люди с инвалидностью имеют право на равный доступ ко всем сферам публичной жизни, включая такие частные транспортные службы, как Uber", - заявила Кристен Кларк из отдела гражданских прав министерства юстиции США.



Чиновница подчеркнула, что Uber не должен брать дополнительную плату с людей с инвалидностью только потому, что им нужно больше времени, чтобы добраться до авто.



Также иск призывает выплатить компенсацию тем, кому пришлось доплачивать деньги по несправедливому правилу.



В ответ представители Uber заявили, что возвращают штраф за дополнительное ожидание клиентам, которые сообщили, что имеют инвалидность.



В компании отметили, что после недавнего ввода новых правил с пассажиров с инвалидностью деньги за дополнительное ожидание автоматически не списываются.

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