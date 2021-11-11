Власти США обвинили Uber в дискриминации людей с инвалидностью
Министерство юстиции США подало иск против сервиса Uber за завышенные цены для людей с инвалидностью и требует от компании соблюдать закон, защищающий от дискриминации
Об этом сообщает Reuters .
По правилу Uber, с клиента взимаются дополнительные деньги, если он не добрался до автомобиля за две минуты.
В иске отмечается, что слепым или людям на коляске обычно нужно больше времени, чтобы сесть в машину. Таким образом, компания нарушает федеральный закон, защищающий от дискриминации людей с инвалидностью (Americans with Disabilities Act).
"Люди с инвалидностью имеют право на равный доступ ко всем сферам публичной жизни, включая такие частные транспортные службы, как Uber", - заявила Кристен Кларк из отдела гражданских прав министерства юстиции США.
Чиновница подчеркнула, что Uber не должен брать дополнительную плату с людей с инвалидностью только потому, что им нужно больше времени, чтобы добраться до авто.
Также иск призывает выплатить компенсацию тем, кому пришлось доплачивать деньги по несправедливому правилу.
В ответ представители Uber заявили, что возвращают штраф за дополнительное ожидание клиентам, которые сообщили, что имеют инвалидность.
В компании отметили, что после недавнего ввода новых правил с пассажиров с инвалидностью деньги за дополнительное ожидание автоматически не списываются.
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