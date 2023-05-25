Власти советуют не открывать пляжи Одесчины. Подробности

Такое заявление сделала на брифинге в Медиацентре Украина - Одесса глава медицинского управления Департамента здравоохранения Одесской ОВА Оксана Рокунец-Сорочан

"Если мы говорим о пляжном сезоне, то солнечные ванны – это одно, а плавание в открытом море, то другое. И потому Департамент здравоохранения Одесской ОВА и профильные врачи призывают не купаться без разрешения. Пока не скажут, что море чисто и там нет угроз, мы не советуем купаться. Можно только разрешить принимать солнечные ванны", - отметила Рокунец-Сорочан.

Также заместитель генерального директора Одесской областной детской клинической больницы Татьяна Покотилова добавила, что открывать пляжи опасно из-за отсутствия на них укрытий.

"Я бы не спешила и не советовала открывать пляжи. Мы никогда не знаем, когда прилетит вражеский самолет или ракета. И куда люди будут бежать? Будет массовая паника. Я не думаю, что это хорошая идея, хотя понимаю людей, которые хотят отдыхать" , – добавила Покотилова.