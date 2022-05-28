Власти сорвали участие Петра Порошенко в Парламентской ассамблее НАТО, несмотря на утвержденный Стефанчуком состав делегации – Геращенко
Власти сорвали участие Петра Порошенко в Парламентской ассамблее НАТО, несмотря на то, что документы с утверждением состава официальной делегации подписал Председатель Верховной Рады Стефанчук
Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Она обнародовала соответствующее распоряжение председателя ВР.
"Уже завтра в Вильнюсе начнется ПА НАТО, которая соберет парламентариев всех стран Альянса и их союзников. В официальной делегации ВР есть пятый президент Украины Петр Порошенко. Соответствующее распоряжение о командировках подписано главой ВР Русланом Стефанчуком", – пишет Геращенко.
"Но сегодня вечером Порошенко не пропустили через границу. Без объяснения причин. Пограничники на пункте пересечения Рава Русская несли какую-то чушь о "поддельном или отмененном распоряжении", хоть всех остальных депутатов, будь то слуги, инспектирующие курорты Италии, или ОПЗЖ, что вывозят драгоценности, выпускают из страны без проблем", – отмечает Ирина Геращенко.
"Руководство фракции "ЕС" весь вечер пыталось связаться с главой ВР, чтобы понять, что происходит, однако он не вышел на контакт. Хотя должен защищать парламентаризм и демократию, а не толеровать двойные стандарты относительно депутатов. Черные списки отныне есть не только в так называемом Едином марафоне, но и на границе", – отмечает депутат.
"Сегрегация депутатов уже давно происходит по партийной принадлежности, но подобную дерзость мы видим впервые, и это возвращает страну во времена Януковича", – предостерегает Ирина Геращенко.
"Европейская Солидарность" расценивает эту провокацию как заказ власти, продолжающей войну с Порошенко, вместо того, чтобы сосредоточиться на войне с Путиным и Россией. Это не просто подрыв задекларированного единства, а полное его разрушение. Это пустяковая и недостойная политика. Эта провокация направлена на раскол общества, разрушение международного имиджа Украины", – отмечает Геращенко.
По ее словам, особенно опасно это выглядит накануне тяжелых прений о получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС.
"Властям не удастся списать на войну политическую цензуру, унижение и дискредитацию политических оппонентов, сворачивание демократии, фактическое уничтожение парламентаризма и построение тоталитарного режима", – резюмирует Ирина Геращенко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.82
Покупка 34.82Продажа 35.93
-
EUR
Покупка 36.71Продажа 38.24
- Актуальное
- Важное