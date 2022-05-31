Власти Славянска призвали горожан эвакуироваться
Угрозы захвата Россией Славянска сегодня нет, но жителям города следует эвакуироваться на более безопасные территории
Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях, сообщает Укринформ.
"На сегодняшний день угрозы захвата и окружения города Славянска нет. У нас коммуникации с Днепром есть. Идут эвакуационные автобусы. Поэтому мы и призываем людей эвакуироваться. Все возможности для этого есть, кто хочет уехать, такая возможность предоставляется", – сказал Лях.
Он отметил, что в настоящее время в городе 30-32 тыс. жителей.
- Российские военные ночью на 31 мая нанесли ракетный удар по городу Славянск Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще шестеро получили ранения.
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