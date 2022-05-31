Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день угрозы захвата и окружения города Славянска нет. У нас коммуникации с Днепром есть. Идут эвакуационные автобусы. Поэтому мы и призываем людей эвакуироваться. Все возможности для этого есть, кто хочет уехать, такая возможность предоставляется", – сказал Лях.

Он отметил, что в настоящее время в городе 30-32 тыс. жителей.

Российские военные ночью на 31 мая нанесли ракетный удар по городу Славянск Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще шестеро получили ранения.