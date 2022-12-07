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OPINION

Власти сделают все, чтобы вытащить Кауфмана из Грановским

7 декабря, 2022 среда
10:01
Мнение Юрий Бутусов

НАБУ и САП задержали Кауфмана и Грановского - одних из крупнейших спонсоров Слуги народа и "смотрящих" по Одессе от Офиса президента

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная Антикоррупционная прокуратура задержали 5 декабря "серых кардиналов" украинских властей, по данным многих источников — Борис Кауфмана и Александра Грановского (Боруховича).

(Уточняю, задержанный — Александр Геннадиевич Грановский был народным депутатом от медведчуковской партии СДПУ(о) в 2002-2006 годах).

Цитирую сообщение НАБУ:

"Следствие установило, что осенью 2021 года, после разоблачения детективами НАБУ и прокурорами САП преступной организации (далее – 30), специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного отчуждения имущества из коммунальной собственности Одессы, в городе появилась новая. Эта 30 взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых взаимодействие с застройщиками, закупки на средства местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом. Об этом говорят доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования".

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Преступная организация взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города

Борис Кауфман — владелец монопольной структуры по продаже сигарет в Украине "Тедис". Создана она была при Януковиче, и с тех пор хорошо устраивается и спонсирует любую власть за последние 12 лет, ее владельцы, несомненно, принадлежат к самым богатым людям Украины. Из-за Грановского у них хорошие связи с Медведчуком и РФ. Россия много лет контролировала украинские рынки подакцизных товаров, контрабанда сигарет в Европу — бизнес, в котором принимают участие и российские спецслужбы.

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Но при президенте Зеленском Кауфман получил еще и огромное политическое влияние. Он получил доступ ко всем кабинетам, и получил от Офиса президента возможности "смотрящего" по Одессе, при его содействии был назначен главой Одесской ОГА Сергей Гриневецкий, работавший в этом кресле во времена Кучмы, и участвовал в рисовании результатов на выборах 1999-го года. Благодаря своим связям Кауфман и Грановский стали для Слуг народа незаменимыми, и власть помогает решать все вопросы. Частная компания имеет фактическую монополию на продажу подакцизных сигарет, и власть это очень хорошо устраивает.

При президенте Зеленском Кауфман получил еще и огромное политическое влияние. Он получил доступ ко всем кабинетам, и получил от офиса президента возможности "смотрящего" по Одессе.

Ну и в Одессе сейчас Кауфман и Грановский решают любые вопросы.

Но с НАБУ и САП ни Слугам народа, ни Кауфману договориться не удается.

Это демонстрация, что действующая власть находится под следованием детективов. Без сомнений, власти сделают все, чтобы помочь вытащить Кауфмана с Грановским из этого дела.

Если НАБУ и САП удастся довести ее до приговора, и будут обнародованы в ходе процесса маршруты передвижений фигурантов по кабинетам власти, результаты могут быть интересными.

Будем следить за процессом, с интересом посмотрим прокуроров, адвокатов и судей, дадим возможность осветить ситуацию со всех сторон, объективно.

Апдейт: бывший нардеп БПП Александр Михайлович Грановский проходит по другому делу, это другой человек, они не родственники, просто однофамильцы с задержанным 5 декабря.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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