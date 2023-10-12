Власти российских Белгорода и Брянска сообщили о сбитых беспилотниках

О взрыве в Брянске сообщил губернатор области Александра Богомаза в телеграмме.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине Брянска силами РЭБ. Во время падения беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По информации телеграмм-канала Baza, после взрыва в городе загорелся пожар в районе мясокомбината.

Также о сбитом беспилотнике на подлете в Белгород сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Яковлевском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете в город. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он в своем телеграмм-канале.