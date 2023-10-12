Власти российских Белгорода и Брянска сообщили о сбитых беспилотниках
В российском городе Брянск сегодня, 12 октября, вечером раздался сильный взрыв, также о сбитом беспилотнике сообщили в Белгороде
О взрыве в Брянске сообщил губернатор области Александра Богомаза в телеграмме.
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен на окраине Брянска силами РЭБ. Во время падения беспилотника произошла детонация взрывного устройства. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По информации телеграмм-канала Baza, после взрыва в городе загорелся пожар в районе мясокомбината.
Также о сбитом беспилотнике на подлете в Белгород сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Яковлевском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете в город. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он в своем телеграмм-канале.
- В ночь на 12 октября сообщили о сбитом беспилотнике над Белгородом: от падения обломков беспилотника, якобы сбитого ПВО, разрушен жилой дом, два человека погибли, еще двое - в тяжелом состоянии.
- Накануне российские медиа сообщили о том, что в результате обстрела села Гудовка Брянской области во вторник, 10 октября, погибли две военные армии РФ и еще четверо ранены.
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