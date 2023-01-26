Власти России попросили авиакомпании называть Санкт-Петербург Ленинградом

Телеграмму с такой формулировкой российским авиакомпаниям направил заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин, передает "Авиаторщина".

В ней содержится просьба сообщать в объявлении пассажирам по прилету в Санкт-Петербург о прибытии в город-герой Ленинград.

Авиачиновник объяснил свою просьбу обращениями поступающих в агентство граждан и жалуются на отсутствие в объявлениях на борту самолетов информации о прибытии рейса в город-герой Ленинград.

В качестве примера приводят авиакомпанию "Россия", которая уже объявляет по форме: "Добро пожаловать в Санкт-Петербург — город-герой Ленинград".

В "Аэрофлоте" бортпроводники объявляют о посадке в аэропорту Пулково города Санкт-Петербурга, называя его одним из девяти российских городов-героев.

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