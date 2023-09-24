Власти Риги проверяют укрытия и закупают сотни раскладушек
Городские власти Риги развернули план подготовки гражданской обороны к возможной угрозе российской агрессии
Об этом сообщает Delfi.
Городские власти Риги приобрели 184 раскладушек, 228 матрасов и 342 подушки в рамках решения о создании материально-технических резервов гражданской обороны, сообщили в докладе для Рижской думы исполнительный директор города Янис Ланге.
Также власти Риги разрабатывают план гражданской защиты общественной территории Риги и создают единую систему управления чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями и представление ежедневных отчетов. В этом году власти создали исторически существующую в городе базу данных укрытий на основе архивных материалов и внесла 301 адрес, по которому проектировались незастроенные, построенные, сносные и ликвидированные укрытия.
По итогам первого полугодия существенно возрос административный потенциал в сфере гражданской защиты, сказала Ланге. После создания Управления гражданской обороны и оперативной информации установили порядок созыва Комиссии по гражданской обороне Рижской публичной территории, а также рабочую группу самоуправления по гражданской обороне и управлению стихийными бедствиями. Ланге заявила, что отдел гражданской обороны и оперативной информации уже укомплектован полностью, а остальные отделы укомплектованы частично.
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