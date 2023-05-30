Об этом информируют росСМИ со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

"Российские паспорта с октября прошлого года получили около 1,5 млн жителей новых субъектов РФ", - говорится в заявлении.

Речь идет о временно оккупированных Россией частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Глава правительства РФ, открывая стратегическую сессию, посвященную развитию "новых территорий", назвал важным для своей страны, чтобы все жители временно оккупированных регионов нашей страны почувствовали реальные изменения.

Мишустин сказал, что работа по восстановлению населенных пунктов на захваченных территориях движется неплохим темпом и пообещал поддержку разным секторам экономики на ТОТ, обратив особое внимание на хорошие перспективы в сельском хозяйстве.

Что известно о принудительной паспортизации на временно оккупированных территориях

В Мелитополе оккупанты придумывают новые способы заставить местных получить российский паспорт. Среди прочего – привлекают социальными выплатами на детей, получить которые можно только с документом РФ.

Оккупационная администрация Луганской области призвала местные организации и предприятия предоставить информацию о мерах принудительной паспортизации населения.

28 мая Генштаб писал , что на левобережье Херсонщины тем, кто не взял паспорт РФ, угрожают конфискацией автомобиля.

В Мариуполе нет доступа к обычным лекарствам, россияне вынуждают людей искать их по всей оккупированной территории.

30 мая стало известно, что на временно оккупированных территориях Запорожья россияне применяют новые методы принудить местных к паспортизации. Теперь медицинскую помощь можно получить только по паспорту РФ.