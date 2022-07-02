Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграмме .

"Антироссийские санкции фактически свели на нет валютный импорт РФ, заставляющий российские власти любым путем сдерживать девальвацию рубля. В этот раз кремль прибег к тактике искусственного сдерживания курса рубля за счет экономики соседнего Казахстана", - отметили в Центре при СНБО.

Имея возможность свободно перемещать рубли между участниками Единого экономического пространства, россияне открывают счета в рублях в казахстанских банках, обменивают их на местные тенге, а затем – на доллары и выводят излишек за границу.

В результате в банках Казахстана накапливается большая рублевая масса, которую можно потратить только в РФ. Эта "схема" позволила России увеличить курс рубля по тенге и объемы российского импорта на 50%.

"Фактически, квазирыночный курс российского рубля к доллару поддерживается только за счет банковских махинаций, и рано или поздно завершится девальвацией", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

27 июня Россия испытала дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте из-за введенных Западом санкций, которые сделали невозможными платежи зарубежным кредиторам.

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