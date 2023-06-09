Об этом сообщил местный губернатор Александр Гусев.

"По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позже. Ситуацию держу на личном контроле. По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже пострадали двое, им оказывается вся необходимая помощь", – написал он.

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Другие росСМИ сообщают также о том, что во время падения беспилотника в Воронеже пострадали три человека.

"Помощь предоставлена на месте, от госпитализации люди отказались", - написал Александр Гусев.

Он добавил, что лично прибыл на место падения дрона.