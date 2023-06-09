Власти РФ сообщили о падении в Воронеже беспилотника: повреждена многоэтажка, есть раненые
В российском Воронеже сегодня, 9 июня, раздались взрывы. По предварительным данным, беспилотник врезался в многоэтажный дом
Об этом сообщил местный губернатор Александр Гусев.
"По предварительным данным, на улице Белинского в Воронеже упал БПЛА. Спецслужбы работают на месте. Подробности позже. Ситуацию держу на личном контроле. По предварительным данным, после инцидента на ул. Белинского в Воронеже пострадали двое, им оказывается вся необходимая помощь", – написал он.
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Другие росСМИ сообщают также о том, что во время падения беспилотника в Воронеже пострадали три человека.
"Помощь предоставлена на месте, от госпитализации люди отказались", - написал Александр Гусев.
Он добавил, что лично прибыл на место падения дрона.
- Утром воскресенья, 28 мая, неизвестные БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.
- Утром 30 мая россияне начали массово сообщать о взрывах в результате атаки дронов. Зафиксированы повреждения фасада и окон в многоэтажках.
- 5 июня в России в Белгородской области ночью горел один из энергетических объектов, местные власти говорят об атаке беспилотника.
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