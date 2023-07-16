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Власти РФ пытаются вычистить офицерский состав от поклонников Пригожина, - эксперт по международной безопасности Жовтенко

16 июля, 2023 воскресенье
16:00
Мир

Верхушка России стремится убрать из старшего офицерского состава поклонников Пригожина, которые могут организовать мятеж внутри армии

Об этом заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы", кандидат политических наук в эфире Эспрессо.

"Путинский режим делает все, чтобы максимально вычистить старший офицерский состав армии РФ от сторонников Пригожина. Они начали с Суровикина, креатуры Пригожина по Сирии, и на нем не останавливаются, а пытаются устранить всех, кого подозревали в лояльности к руководителю ЧВК Вагнера", - подчеркнул он.

По словам эксперта, российские власти шокировали то, как быстро вагнеровцы захватили практически все военные объекты в Ростове и почти не столкнуться с сопротивлением, то есть войска РФ им сдавались. В частности, мятежники взяли под контроль штаб южного военного округа, откуда координируют войну против Украины.

"Это классическая паническая реакция со стороны российской диктатуры - попытаться устранить нелояльных военных, которые могут угрожать чем-то похожим на то, что делал Пригожин, но изнутри армии", - отметил Тарас Жовтенко.

Что известно о Суровикине

Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 года возглавлял оккупационные войска РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России. Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикину планировать мятеж.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это спекуляция.

"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он.

После неудачного бунта лидера вагнеровцев Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина арестовали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал вагнеровцев остановиться.

Командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, информировало 29 июня Financial Times.

Дочь Суровикина Вероника в комментарии одному из российских пропагандистских СМИ опровергла арест генерала.

По данным британской разведки 5 июля, информация об аресте Суровикина пока не была подтверждена.

Впоследствии представитель прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что Сергея Суровикина допрашивали в РФ, чтобы узнать о причастности к мятежу ЧВК Вагнера.

13 июля WSJ написал, что после мятежа Пригожина вместе с командующим ЧВК России Сергеем Суровикиным в РФ задержали по меньшей мере 13 старших офицеров , еще 15 отстранили от службы или уволили

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Вагнергейт
Мятеж Вагнера
Евгений Пригожин
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