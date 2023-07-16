Власти РФ пытаются вычистить офицерский состав от поклонников Пригожина, - эксперт по международной безопасности Жовтенко
Верхушка России стремится убрать из старшего офицерского состава поклонников Пригожина, которые могут организовать мятеж внутри армии
Об этом заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы", кандидат политических наук в эфире Эспрессо.
"Путинский режим делает все, чтобы максимально вычистить старший офицерский состав армии РФ от сторонников Пригожина. Они начали с Суровикина, креатуры Пригожина по Сирии, и на нем не останавливаются, а пытаются устранить всех, кого подозревали в лояльности к руководителю ЧВК Вагнера", - подчеркнул он.
По словам эксперта, российские власти шокировали то, как быстро вагнеровцы захватили практически все военные объекты в Ростове и почти не столкнуться с сопротивлением, то есть войска РФ им сдавались. В частности, мятежники взяли под контроль штаб южного военного округа, откуда координируют войну против Украины.
"Это классическая паническая реакция со стороны российской диктатуры - попытаться устранить нелояльных военных, которые могут угрожать чем-то похожим на то, что делал Пригожин, но изнутри армии", - отметил Тарас Жовтенко.
Что известно о Суровикине
Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 года возглавлял оккупационные войска РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России. Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикину планировать мятеж.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это спекуляция.
"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он.
После неудачного бунта лидера вагнеровцев Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина арестовали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал вагнеровцев остановиться.
Командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, информировало 29 июня Financial Times.
Дочь Суровикина Вероника в комментарии одному из российских пропагандистских СМИ опровергла арест генерала.
По данным британской разведки 5 июля, информация об аресте Суровикина пока не была подтверждена.
Впоследствии представитель прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что Сергея Суровикина допрашивали в РФ, чтобы узнать о причастности к мятежу ЧВК Вагнера.
13 июля WSJ написал, что после мятежа Пригожина вместе с командующим ЧВК России Сергеем Суровикиным в РФ задержали по меньшей мере 13 старших офицеров , еще 15 отстранили от службы или уволили
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