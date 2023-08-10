Власти РФ пытаются посилить цензуру, запугивают россиян об использовании VPN, - британская разведка
За последнюю неделю у Кремля возросли усилия по запрету россиянам виртуальных частных сетей (VPN). Таким образом они лишают граждан объективных источников информации
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что отчеты свидетельствуют о том, что многие популярные VPN оказались непригодными для использования в некоторых регионах России.
Виртуальные частные сети позволяют пользователям запутать доступ к Интернету, сохранить конфиденциальность и обойти государственную цензуру.
По данным разведки, VPN чрезвычайно популярен в России несмотря на то, что они незаконны с 2017 года. Они позволяют пользователям получать доступ к объективным международным новостным источникам и информацию о войне в Украине.
"VPN, вероятно, представляет наибольшую уязвимость в попытках российского государства иметь контроль над информацией", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что помимо усиления технических сбоев, российское государство также начало информационную кампанию, пытаясь запугать граждан избегать VPN, утверждая, что это ставит под угрозу их персональные данные.
- Российские власти продолжают усиливать контроль над информационным пространством, которое все больше наполняется критикой в адрес российских военных.
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