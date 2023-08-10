Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что отчеты свидетельствуют о том, что многие популярные VPN оказались непригодными для использования в некоторых регионах России.

Виртуальные частные сети позволяют пользователям запутать доступ к Интернету, сохранить конфиденциальность и обойти государственную цензуру.

По данным разведки, VPN чрезвычайно популярен в России несмотря на то, что они незаконны с 2017 года. Они позволяют пользователям получать доступ к объективным международным новостным источникам и информацию о войне в Украине.

"VPN, вероятно, представляет наибольшую уязвимость в попытках российского государства иметь контроль над информацией", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что помимо усиления технических сбоев, российское государство также начало информационную кампанию, пытаясь запугать граждан избегать VPN, утверждая, что это ставит под угрозу их персональные данные.