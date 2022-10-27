Власти РФ привлекают губернаторов к разработке "мер безопасности", чтобы отвлечь внимание от критики Кремля, - британская разведка

Об этом сообщает в твиттере минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что 24 октября мэру Москвы Сергею Собянину поручили "разработать меры безопасности" в российских регионах. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении нового режима уровней боевой готовности.

"Эта мера, вероятно, приведет к более тесной интеграции губернаторов регионов в систему национальной безопасности России. Это еще одна мера по организации общества, поскольку война России против Украины по-прежнему находится под давлением", - пишет британские разведчики.

Кроме того, в отчете отмечают, что более активное привлечение региональных чиновников, вероятно, хотя бы отчасти призвано отвлечь внимание от национального руководства.

"Подобный подход Кремль применил в кризис COVID-19. Однако это, вероятно, осложнит попытки Кремля изолировать российское общество от последствий "специальной военной операции" в Украине", - пишет британская разведка.

27 октября Институт изучения войны сообщил, что Путин продолжает преследовать цели, ради которых отдал приказ о полномасштабном вторжении.