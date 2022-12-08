Об этом Генштаб сообщил в вечерней сводке от 8 декабря.

Отмечается, что на временно оккупированной Луганской области оккупанты реорганизуют отдельные подразделения. После проведения этих мероприятий родственникам погибших военнослужащих отказывают в компенсации в размере 3 миллиона российских рублей в связи с расформированием подразделения и отсутствием законных оснований.

Также в Генштабе рассказали, что в России распространяют фейки якобы о денежном вознаграждении от 700 до 1 000 долларов за убийство военных РФ. В Генштабе объяснили, что это направлено на дискредитацию военно-политического руководства Украины.

Украинская разведка выяснила, что в России мобилизуют 17-летних ребят и готовятся к предстоящему поражению своих войск в войне против нашей страны.

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