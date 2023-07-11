Власти РФ не могут защитить своих военных на собственной территории от наказания за военные преступления, - политтехнолог Постернак
Все виновники мелкого, среднего, высшего эшелона и представители высшего руководства РФ будут рано или поздно наказаны за военные преступления в Украине
Об этом при включении в эфир Эспрессо заявил политтехнолог Олег Постернак.
"Гнев божий" от ГУР уже начался и будет продолжаться долго. Множество военных преступлений РФ в Украине. Этот пример наглядно доказывает, что все виновники мелкого, среднего, высшего эшелона и высшего руководства РФ будут рано или поздно наказаны. Я думаю, что этот пример самый удачный и медийный – он свидетельствует о том, что власти РФ не защитят российских военных за исполнение преступных приказов против украинских гражданских и военных. "СВО" – это грубое нарушение международного права, за которое будут судить верхушку РФ", – считает он.
- В России застрелили экс-командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого - который может быть причастен к удару "калибрами" по Виннице в прошлом году. Ржицкий также являлся заместителем начальника городского отдела по мобилизационной работе.
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