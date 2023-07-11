Об этом при включении в эфир Эспрессо заявил политтехнолог Олег Постернак.

"Гнев божий" от ГУР уже начался и будет продолжаться долго. Множество военных преступлений РФ в Украине. Этот пример наглядно доказывает, что все виновники мелкого, среднего, высшего эшелона и высшего руководства РФ будут рано или поздно наказаны. Я думаю, что этот пример самый удачный и медийный – он свидетельствует о том, что власти РФ не защитят российских военных за исполнение преступных приказов против украинских гражданских и военных. "СВО" – это грубое нарушение международного права, за которое будут судить верхушку РФ", – считает он.