Власти РФ арестовали начальника ведомства росгвардии Сергея Волкова по обвинениям в коррупции, - ISW
Российские власти арестовали начальника военно-морского ведомства росгвардии России полковника Сергея Волкова, его обвиняют в коррупции
На это обратили внимание аналитики Института изучения войны .
29 марта суд в Москве арестовал полковника Сергея Волкова по обвинению в злоупотреблении полномочиями в связи с продажей некачественных радиолокационных систем по значительно завышенным ценам, а официальное расследование, как сообщается, установило, что его действия нанесли ущерб на сумму 395,5 млн рублей ( примерно 5 млн долларов США).
Также российская федеральная служба безопасности (ФСБ) и росгвардия недавно возбудили уголовное дело против заместителя командующего Центральным округом росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого 20 марта по обвинениям в коррупции.
"Недавние уголовные дела против двух командующих росгвардии могут свидетельствовать о том, что российские власти проводят масштабную проверку коррупции в росгвардии. Уголовное производство заметно тем, что с начала российского вторжения в Украину командиры обычных российских вооруженных сил не были уволены, не говоря уже об арестах, с такой скоростью и при таких обстоятельствах, как в случае с росгвардией. Маловероятно, что коррупция в росгвардии более выражена, чем в вооруженных силах России. Росгвардия, в частности, включает в себя элементы, ответственные за внутреннюю безопасность российского режима. Путин, вероятно, уделяет очень пристальное внимание надежности и лояльности некоторых сотрудников росгвардии, кроме беспокойства, которое он может иметь по поводу коррупции в этой организации", - отметили аналитики.
- Напомним, ранее в Институте изучения войны отчитывались, что Россия сокращает расходы бюджета в разных сферах, чтобы направить больше средств на военные расходы. Чтобы это скрыть, Москва засекретила около трети всех бюджетных расходов.
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