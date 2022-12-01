Власти расширили перечень военнообязанных, подлежащих бронированию

Об этом говорится на правительственном портале со ссылкой на государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виктора Канцурака.

Отмечено, что вступили в силу изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время.

Принятые поправки увеличили перечень подлежащих бронированию военнообязанных, в частности в него вошли работающие:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

"Обращаю внимание, что расширение перечня возможностей для бронирования, кроме предусматривающих наличие мобилизационных задач, начнет действовать только после того, как будет разработан и одобрен правительством отдельный порядок, который будет определять эти критерии", - отметил Виктор Канцурак.

16 ноября Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля 2023 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb