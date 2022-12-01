Власти расширили перечень военнообязанных, подлежащих бронированию
Согласно изменениям в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" увеличен перечень военнообязанных, которых можно бронировать, то есть предоставлять им отсрочку от мобилизации
Об этом говорится на правительственном портале со ссылкой на государственного секретаря Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виктора Канцурака.
Отмечено, что вступили в силу изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" о бронировании военнообязанных на период мобилизации и военное время.
Принятые поправки увеличили перечень подлежащих бронированию военнообязанных, в частности в него вошли работающие:
-
в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
-
на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
-
на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;
-
на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.
"Обращаю внимание, что расширение перечня возможностей для бронирования, кроме предусматривающих наличие мобилизационных задач, начнет действовать только после того, как будет разработан и одобрен правительством отдельный порядок, который будет определять эти критерии", - отметил Виктор Канцурак.
- 16 ноября Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию до 19 февраля 2023 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 40.29Продажа 41.4
- Актуальное
- Важное